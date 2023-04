MYRE, Richard



À Blainville, le 30 mars 2023, à l'âge de 63 ans, est décédé Richard Myre.Il laisse dans le deuil sa mère Raymonde Myre (feu son père Maurice Myre), ses soeurs Sylvie (Claude considéré comme un frère), Vicky (Vincent), Vanessa (Serge), ses frères Pierre (Johanne) et Jean-Marc (Francine), son amie de coeur Ghyslaine Duhamel, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 4 mai de 10h30 à 11h30 au :4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, H3V 1E7Une cérémonie suivra. Par la suite vous êtes invités au même endroit pour un goûter.