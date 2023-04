BOILY, Roméo



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Roméo Boily le 13 avril 2023 à l'hôpital Santa-Cabrini à l'âge de 97 ans et trois mois.Il laisse dans le deuil son épouse Georgette Gobeil, son fils Yvon, sa bru Lynne et sa petite-fille Charlotte. Il laisse également sa soeur Jeannine, ses beaux-frères Ludovic, Damien, Denis, Laval, Jean-Marie, ses belles-soeurs Carmen, Hélène, Lise, Claire, Denise, ses nièces Danielle, Diane, Dorothée, Linda et son neveu Michel.La famille vous accueillera à :le dimanche 30 avril 2023 de 13h à 15h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs, nous vous invitons plutôt à encourager une cause qui vous tient à coeur.