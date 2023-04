SENEZ, Jean Guy



La famille de Jean Guy Senez a le regret de vous annoncer son décès, survenu à Saint-Jérôme le vendredi 7 avril 2023, à l'âge de 79 ans.Prédécédé de peu par son épouse Gisèle Flibotte Senez, il laisse dans le deuil ses filles Nathalie et Karina (Martin), ses petits-enfants Sarah-Maude, Daphné, Camille, Gabriel et Anaïs, ses soeurs Micheline (Yvon), Roselyne (Michel) et Jocelyne, ses frères Serge (Lucille) et Alain (Michèle), sa belle-soeur Nicole ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairePRÉVOSTle samedi 10 juin 2023 de 13h à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 16h en la chapelle du complexe.