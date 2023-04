DUBREUIL, Annette



À Ormstown, le 16 avril, à l'âge de 82 ans est décédée Annette Dubreuil.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Catherine), Michael (Caroline) et Lisa (Sean), ses petits-enfants Myriam, David, Kayla et Olivia, sa soeur Louise, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 29 avril 2023 de 13h à 16h30 ainsi que de 18h à 21h à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y1A2, 450 463-1900Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation Douglas.