Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Red Ketchup à la télé

Photo fournie par Corus

Red Ketchup, le célèbre agent du FBI, fait son entrée sur les ondes de Télétoon La nuit. Personnage culte de la bande dessinée québécoise, Red Ketchup a vu le jour dans la série Michel Risque, en 1982, dans les pages du magazine Croc.

On peut maintenant apprécier la « délicatesse » de ce colosse aux yeux rouges et à la chevelure orange, qui ne fait pas dans la dentelle, dans une série animée de 10 épisodes sur les ondes de Télétoon la nuit. Benoît Brière prête sa voix à ce personnage déjanté et violent.

► Où : Sur Télétoon la nuit

— Yves Leclerc

Coachella dans votre salon

Le populaire festival américain Coachella est de retour pour un deuxième week-end, avec la même programmation que la semaine dernière. Pour le commun des mortels qui ne peut se rendre en Californie, YouTube permet de regarder intégralement, et gratuitement, la grande majorité des concerts qui sont présentés au festival. Si l’on se fie au premier week-end, les prestations de Gorillaz, The Chemical Brothers, Wet Leg, Angèle, Rosalía et boygenius sont à ne pas manquer. Et bonne nouvelle, si vous ne pouvez attraper les performances en direct, de vendredi à dimanche soir, elles restent accessibles sur la plateforme durant près de 24 heures.

► Où : Au youtube.com/coachella

► Gratuit

— Raphaël Gendron-Martin

Plus que des coups de pédales

Photo fournie par Vélo Québec Éditions

Après avoir pédalé de l’Angleterre à la Malaisie – ce qu’il raconte habilement dans le tome 1 –, le grand cycliste voyageur Jonathan B. Roy revient avec D’autres histoires à dormir dehors accumulées cette fois le long des 20 000 km à vélo l’ayant mené de l’Asie à l’Amérique du Sud. Outre le récit du dépassement physique qu’implique une telle aventure, c’est la façon dont il raconte la puissance des rencontres faites sur la route qui charme les voyageurs, les cyclistes, mais aussi tous ceux qui portent un grand respect à ces humains qui ressortent grandis d’être allés au bout de leurs rêves.

► D’autres histoires à dormir dehors : Jonathan B. Roy, Vélo Québec Éditions

— Sarah-Émilie Nault