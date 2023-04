ROBERTS, Gordon



Le 5 avril 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Gordon Roberts, époux de Suzanne Du Sault, fils de feu Gordon George Roberts et Lillian Muller. Il demeurait à L'Ambiance à l'Ile-des-Soeurs.Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Du Sault, ses enfants : Anne (Richard Kraska), Debbie (Gerry McCabe) et Louis (Solange Brunet); ses sept petits-enfants : Kimberley et Shanna Roberts-Salée et Stefan Kraska, Jennifer et Sean McCabe; Jérémy et Laurence Roberts; ses quatre arrière-petits-enfants, sa soeur Mélanie Buck, sa belle-soeur Francine Du Sault ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Gordon a toujours oeuvré dans le secteur de l'hôtellerie tant à Montréal qu'à Québec. On ne peut passer sous silence la passion qu'il a aussi eue pour les trains miniatures électriques.La famille tient à remercier de tout coeur les Docteurs Chantal et Stéphane Proulx et Tran Nguyen de l'hôpital de Verdun ainsi que le Docteur Marc-André Laplante, Stéphanie Bienvenue et toute l'équipe du Centre d'hébergement du Manoir-de-Verdun pour leur dévouement, leur patience et les soins qu'ils ont su prodiguer à Gordon.La famille vous invite le samedi 29 avril à compter de 13h30 pour une célébration de la vie de Gordon qui aura lieu à la Résidence Ambiance, au 50 Place du Commerce au 8ième étage. Veuillez vous joindre à nous pour commémorer sa vie.