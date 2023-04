GOYER, Joseph



À Laval, le 12 avril 2023, à l'âge de 97 ans, est décédé Monsieur Joseph Goyer.Il laisse dans le deuil ses cousines et ses cousins ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles se dérouleront le jeudi 27 avril prochain à 13:00 à la Paroisse St-Martin, 4080, St-Martin Ouest, Laval, Québec, H7T 1C1 et de là, au cimetière St-Martin.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Jude pour leur soutien et les bons soins prodigués.