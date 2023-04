LADOUCEUR Diane (née Aubin)



De Oka, le 9 avril 2023, à l'âge de 73 ans est décédée Mme Diane Aubin, épouse de M. Gilles Ladouceur.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses 3 fils, Martin (Isabelle), Benoit (Karine) et Denis (Lia), ainsi que ses 8 petits-enfants, Vincent, Alexis, Jasmine, Marianne, Samuel, Raphaël, Amélia et Willyam, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 30 avril de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche 30 avril à 17h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital de Saint-Eustache.