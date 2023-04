BRUNET, Claude



À Brossard, le 12 avril 2023, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédé M. Claude Brunet, époux de Mme Mariette Paul.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses belles-soeurs Gisèle, Jeannine, Thérèse (Jim), son neveu Jean-Pierre, autres neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 7 mai de 14h à 16h au salon de :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y1A2450 463-1900Une célébration de vie aura lieu à 16h ce même jour, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Champlain Brossard, unité des soins palliatifs pour les bons soins prodigués.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne.