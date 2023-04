«Ça va mieux que ça allait»: le délai d'attente pour un véhicule électrique en train de s'améliorer

Tandis que les promoteurs automobiles promettent des délais moins longs pour se procurer une voiture électrique, des Québécois restent dans le flou quant à la date de livraison de leur nouveau bolide.

«Il faut comprendre qu’au niveau des disponibilités, ça va mieux que ça allait. Il y a des gens qui pensent encore que c’est 2-3 ans d’attente, mais ce n’est pas vrai. Dans la plupart des cas, c’est moins d’un an d’attente», affirme Luc Saumure, promoteur du Salon du véhicule électrique de Montréal.

Photo Audrey Robitaille

La sixième édition du Salon du véhicule électrique de Montréal, qui se déroule du 21 au 23 avril au Stade olympique, attire chaque année plusieurs milliers de curieux. Certains d’entre eux sont à la recherche de leur prochaine voiture, alors que d’autres sont simplement venus se renseigner sur les dernières technologies.

«Les gens vont souvent réserver 5-6 véhicules en même temps, pour être sûrs d’en avoir un. Dès qu’un premier véhicule est prêt, ils annulent leurs autres réservations, ce qui laisse la place à d’autres. On s’attend donc à ce que l’attente soit moins longue dans la prochaine année», explique M. Saumure.

Il ajoute que, l’an dernier, 55% des véhicules électriques vendus ont été livrés en moins de 12 mois.

Des voitures qui se font attendre

Plusieurs des visiteurs du Salon rencontrés par le Journal ont déploré les délais.

«C’est dommage de devoir attendre aussi longtemps parce que la technologie va avancer tellement vite dans les deux ans que tu attends, tu vas te retrouver avec une voiture qui n’est même plus à jour», déplore Serge Cousineau, de Longueuil.

Malgré les délais, le septuagénaire a hâte d’entamer sa transition vers l’électrique. Il pense arrêter son choix sur la Kia EV6, un VUS électrique très populaire en raison de son caractère abordable.

«C’est minimum deux ans d’attente pour ce modèle, mais on n’a pas le choix. Si on veut faire la transition, il faut prendre un numéro et attendre», souffle Bernard Boisvenu, qui a récemment réservé une Kia.

Photo Audrey Robitaille

Ce constructeur automobile n’est pas le seul à avoir de longs délais pour la livraison de ses véhicules. Sylvain Parenteau, de Québec, a versé un dépôt il y a plus de 12 mois pour son VUS de rêve, un VF8 de la compagnie VinFast.

«Les délais ont été un peu plus longs que prévu, mais le bateau de livraison est en route! On sait que les véhicules s’en viennent», lance-t-il, heureux de son choix.

Un choix de famille

Les voitures électriques semblent susciter l’engouement des petits et grands, puisque tous les groupes d’âge étaient présents au Salon du véhicule électrique de Montréal, samedi.

Julien Chaumont et Laurence Le Guillou pensent bientôt faire la transition vers l’électrique, malgré les délais d’attente. Ils sont venus regarder les différentes voitures avec leurs trois enfants.

Photo Audrey Robitaille

«Ça fait partie de nos projets. C’est sûr que vu qu’on n’achètera pas tout de suite, on n’est pas vraiment préoccupés par l’attente. Peut-être que ça aura changé au moment où nous serons prêts à acheter», souligne le père de famille.

La famille a profité du Salon pour s’informer, mais n’a pas oublié de s’amuser. Les enfants ont pu essayer les véhicules convoités par leurs parents, pour leur plus grand bonheur.

«On a essayé la Lucid, on a beaucoup aimé!» répond l’aînée, avec un grand sourire.

Le Salon du véhicule électrique de Montréal va accueillir une dernière fois les visiteurs dimanche dès 9h30, avant de clore sa sixième édition.