Charest et Couillard, les vrais responsables du naufrage libéral

Samedi dernier, 500 libéraux se sont réunis pour fêter Jean Charest et célébrer le 20e anniversaire de leur prise de pouvoir en 2003.

Une partie de moi comprend cette nostalgie.

Quand je retrouve mes vieux compagnons des gouvernements Bouchard et Landry, on se remémore nos bons coups, nos gaffes et les moments qui nous ont fait rire aux larmes.

Un jour, je les raconterai.

Responsabilité

Les intentions de vote en faveur du PLQ chez les francophones sont présentement à 4 % : un francophone sur 25.

Vous connaissez beaucoup de libéraux francophones dans votre entourage qui s’affichent fièrement ?

Les seuls que je vois sont des chroniqueurs ou des élus. Les autres rasent les murs.

Une question me turlupine.

Les libéraux réunis soulignaient les « grandes réalisations » des années Charest.

Or, quand Jean Charest a quitté son poste, il était le premier ministre le moins apprécié de tous par les Québécois, juste avant Philippe Couillard.

Est-ce que ces libéraux festifs sont totalement déconnectés ou est-ce que tous ces Québécois qui les renient sont trop abrutis pour savoir reconnaître ces « grandes réalisations » ?

« Grandes réalisations » ? Peu nombreuses et mineures, surtout si on les compare au bilan de deux autres premiers ministres libéraux longtemps au pouvoir, Robert Bourassa et Jean Lesage.

Essentiellement, Jean Charest, amené d’Ottawa pour éviter un troisième référendum, capitalisa sur la peur de celui-ci.

Si les libéraux le voient dans leur soupe, c’est qu’il gagnait des élections. C’est tout ce qui compte au PLQ.

Je me pose une deuxième question.

Est-ce qu’une petite voix intérieure, nommée la conscience, ne travaillait pas ces libéraux qui festoyaient et ne leur faisait pas se demander quelles sont les parts de responsabilité de MM. Charest et Couillard dans le délabrement actuel du PLQ ?

Le PQ est aussi à des années-lumière de ses heures de gloire.

Mais la glissade du PQ commença après l’échec du référendum de 1995 et s’accéléra avec le départ de Lucien Bouchard.

Tout parti aurait eu les reins brisés par l’échec de ce qui est sa raison d’être.

Six chefs se sont succédé après Lucien Bouchard. Il est donc impossible de faire porter l’odieux du déclin, étalé sur près de 25 ans, sur l’un d’eux en particulier.

Dans le cas du PLQ, le déclin fut immédiat et attribuable, pour l’essentiel, à cette perception d’un parti pourri jusqu’au trognon et plus soucieux des minorités que des Québécois francophones.

Le voilà, le vrai héritage des années Charest-Couillard.

Honte

À tout prendre, le PQ d’aujourd’hui est moins mal pris que le PLQ.

Il est encore porteur d’un idéal, alors que le PLQ sait qu’il ne peut offrir que le Canada actuel et son continuel mépris du Québec.

Le PQ n’est pas non plus perçu comme étant d’une moralité douteuse ni comme un parti qui s’est retourné contre son propre peuple.

Le PQ ne va peut-être pas très bien, mais je ne connais aucun péquiste qui a honte de s’afficher comme tel.