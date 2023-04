BEAUCHAMP, Pierre



À L'Épiphanie, le 22 mars 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Pierre Beauchamp, époux de Mme Jacinthe Hogue.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Virginie (Olivier), ses petits-enfants Raphaël, Caleb, Adaline, sa mère Mme Solange Bernier, ses frères Mario (Élyse) et Richard, sa soeur Sylvie (Sylvain), sa belle-mère Mme Jeannette Hogue, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé aux:5 RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIEle samedi 29 avril de 10h à midi et de 13h à 16h.Des dons à l'Assocation pulmonaire du Québec seraient appréciés.