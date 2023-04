Déjà endetté, il achète une voiture d’occasion avec sa carte de crédit

À la suite d’un accident de la route, Kevin, un jeune professionnel de 28 ans, se retrouve sans automobile et avec un solde de prêt-auto de 10 000 dollars. En s’achetant un nouveau véhicule avec ses cartes de crédit, il plonge rapidement dans la spirale d’endettement.

Kevin n’a jamais fait de budget et dépensait sans trop compter. Lorsque ses revenus d’emploi ne suffisaient pas, il utilisait alors ses cartes de crédit dont les soldes ont commencé à grimper. Il n’avait pas non plus mis de côté un coussin de sécurité pour faire face aux imprévus.

Mais un accident de la route va le précipiter dans une situation financière précaire. Bien que son assureur lui ait versé une indemnisation qu’il a remise à son créancier, cette somme n’a pas suffi à rembourser la totalité de son prêt-auto sur lequel il reste encore 10 000 $ à payer.

Ayant besoin d’un véhicule pour se rendre au travail, il fait l’acquisition d’une voiture d’occasion avec ses cartes de crédit, puisqu’il n’a pas accès à une autre source de crédit. Une bien mauvaise décision qui va causer sa déconfiture financière.

Situation de plus en plus précaire

Pendant plusieurs semaines, Kevin continue tant bien que mal de payer ses factures, malgré la hausse marquée de ses dettes de cartes de crédit. Il parvient tout juste à rembourser le montant minimum, mais les intérêts s’accumulent et rapidement il ne réussit plus à joindre les deux bouts. Qui plus est, il continue à utiliser ses cartes pour ses dépenses courantes. Il approche de sa limite de crédit et réalise alors qu’il ne parviendra pas à s’en sortir seul.

« Lorsqu’il a compris qu’il était incapable de diminuer le montant de ses dettes, Kevin est venu nous rencontrer. Il craignait de ne plus être en mesure de respecter ses paiements et anticipait le harcèlement de ses créanciers », explique Annie Germain, conseillère en redressement financier chez Raymond Chabot.

Ses revenus ne suffisent pas à rembourser davantage ses créanciers et compte tenu de son niveau d’endettement, peu d’options s’offrent à lui. « La consolidation de dettes auprès d’une institution financière n’est pas envisageable », précise Annie Germain.

Un seul paiement fixe

Deux solutions s’offrent encore à Kevin : la faillite et la proposition de consommateur. Il souhaitait à tout prix éviter la première et voulait payer une partie de ce qu’il devait. Il a donc opté pour la proposition de consommateur, qui consiste en une offre de règlement à l’ensemble des créanciers, mais d’un montant moindre que la dette totale. Elle permet également de conserver ses biens, comme une maison, un véhicule et ses placements.

Kevin effectuera un seul paiement fixe et sans intérêt durant 60 mois, un montant qui tient compte de son budget et de sa capacité de payer. La proposition affectera sa cote de crédit pendant toute sa durée (cinq ans), puis pendant trois années supplémentaires, mais ensuite elle n’apparaîtra plus à son dossier de crédit.

« Personne n’est à l’abri d’un événement malheureux, comme un accident de voiture dans le cas de Kevin, ou encore une séparation, une perte d’emploi ou une maladie. Cela peut rapidement faire basculer nos finances. En ayant mis de côté un fonds d’urgence, on pourra pallier les dépenses imprévues, ce qui évitera d’avoir à recourir au crédit », recommande Annie Germain.

Elle met aussi en garde contre les financements d’automobile qui finissent par coûter très cher. « Nous rencontrons souvent des gens avec des prêts où il reste davantage à payer que ce que vaut le véhicule », prévient-elle. C’est ce que l’on appelle l’équité négative, que certains consommateurs vont choisir de refinancer à même un nouveau prêt-auto. Un effet « balloune » qui risque de plomber vos finances pendant très longtemps...

SA SITUATION FINANCIÈRE

Actifs :

Hyundai Elantra 2012 : valeur d’environ 2500 $

Dettes de consommation :

Cartes de crédit : 15 000 $

Prêt-auto (solde) : 10 000 $

TOTAL DES DETTES : 25 000 $

Revenus mensuels :

Revenus d’emploi : 2500 $

Dépenses mensuelles :

2050 $ (incluant loyer, téléphone, électricité, essence, épicerie, permis et immatriculation, assurances, etc.)