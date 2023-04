Des expressions

Est-ce vrai ou pas ? Job serait un personnage de l’Ancien Testament et sa renommée l’a conduit du 14e siècle jusqu’à nous dans cette expression que je ne vous souhaite pas : « être pauvre comme Job ».

À cette époque, on était fort sur les expressions cocassement imagées. Y a-t-il une explication pour celle illustrant l’interrogatoire d’une personne quand on veut connaître la vérité : il faut alors « lui tirer les vers du nez ». Dégueu !

Bien pire qu’avoir la puce à l’oreille qui, selon les historiens, a changé de signification autour du 14e ou du 15e siècle. Au début, c’était être inquiet et ensuite, c’est ce que l’on sait aujourd’hui, soit se douter de quelque chose. On justifie qu’à l’époque, les puces étaient répandues et on commençait à croire que quelqu’un en avait s’il se grattait beaucoup. Ah bon ! C’est clair, mais pourquoi l’oreille ?

Dans les nouvelles expressions, j’aime bien « être sur la coche » qui veut dire que la chose ou la personne sont satisfaisantes ou même mieux. La coche de quoi ? On ne sait pas. Il faut imaginer la coche et quelque chose qui s’arrête dedans ou dessus.

ET LE BOUDIN

Dans les expressions du 21e siècle, j’aime bien aussi « avoir une crampe au cerveau » désignant un manque de jugement soudain.

Attention, ici. L’expression « accrocher son chapelet sur la corde à linge » est souvent utilisée par les organisateurs de tournoi de golf la veille de leur événement pour ne pas qu’il ait lieu dans la flotte. Mais, originalement, cette expression était utilisée par les mariés, la veille de ce qu’ils souhaitaient être la plus belle journée de leur vie.

Par ailleurs, il y a de ces tournures que l’on ne comprendra jamais. « Être saoul comme une botte ». Difficile d’imaginer une botte en état d’ébriété !

Il y a aussi, pour une chose qui n’est pas importante, l’expression « ça ne vaut pas la peine d’écrire à sa mère ». J’imagine qu’elle doit être sur le point de changer pour « ça ne vaut pas la peine de texter à sa mère ».

Moi, ce que j’aimerais, c’est, surtout appliqué à moi, « être plein comme un boudin ». Et vous ?

ZLIGNE