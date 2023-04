MOUTON, Roland



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Roland Mouton, survenu le 8 avril 2023, à l'âge de 97 ans. Il était l'époux de madame feu Céciliane Stoycheff.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (feu Alain) et Yves (Sookie), sa petite-fille Roxanne (Jimmy), ses arrière-petits-enfants Naomy et Izak, son filleul Denis (Christiane), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 4 juin 2023, de 9 h 30 à 11 h 30 à la :Une cérémonie sera célébrée à 11 h 30, en la Chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.