BRAULT, Ghislaine



À Salaberry-de-Valleyfield, le 7 avril 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Ghislaine Brault, épouse de feu Oliva Lepage, résidant à Salaberry- de-Valleyfield.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie (Sylvain) et Luc (Sophie), ses petits-enfants Guillaume, Olivier, Julien, Maryse et Jérôme, ses soeurs Nicole (Denis) et Johanne (Benoit), ses beaux-frères et belles-soeurs Lucille, Diane (Émile), feu Roger (feu Diane) ainsi que parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 6 mai de 14h à 16h auSALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.comUne cérémonie aura lieu le samedi 6 mai à 16h à la chapelle du Complexe funéraire J.A.Larin & Fils. Inhumation ultérieure en privé.Des dons à la fondation Parkinson- Québec, 550, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1080, Tour Ouest, Montréal, Qc, H3A 1B9, seraient appréciés.