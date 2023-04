En 10 films: les tueurs en série qui glacent le sang

Tueurs en série ayant réellement existé ou créations de scénaristes tordus, les meurtriers ont, depuis toujours, fasciné tant les réalisateurs et acteurs que les cinéphiles. Voici 10 films pour plonger dans les tréfonds les plus sombres de l’âme humaine.

Les cinéphiles les plus aguerris pensent d’abord à «M le maudit», premier film parlant de Fritz Lang, sorti en 1931 et dans lequel Peter Lorre prête ses traits à un tueur d’enfants (pédophile, même si le sujet n’est jamais abordé frontalement) dans une ville allemande. S’inspirant de l’affaire du «vampire de Düsseldorf» et de plusieurs autres faits divers de l’époque, le cinéaste se concentre sur la chasse à l’homme effectuée par la police et le crime organisé et y examine, notamment, la manière dont les médias couvrent l’affaire ainsi que la pression dont la police fait l’objet.

Évidemment, «Psychose» (1960) d’Alfred Hitchcock s’impose aussi dans ce palmarès macabre. Anthony Perkins y incarne avec brio Norman Bates, propriétaire du motel qui porte son nom et taxidermiste à ses heures. Inspirée du roman éponyme qui se base vaguement sur un fait divers, cette histoire d’un meurtrier désaxé a donné lieu à l’une des scènes les plus célèbres du 7e Art lorsque Janet Leigh se fait tuer sous la douche. Le film fait également date en raison de la présence d’éléments tabous à l’époque tels que la sexualité et même le fait de montrer des toilettes en train de se vider après le déclenchement de la chasse d’eau.

Les vrais...

Les tueurs en série font désormais recette sur les plates-formes numériques, Netflix ayant produit plusieurs longs métrages et séries détaillant le parcours de meurtriers connus. C’est le cas du très bon «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile», dans lequel Zac Efron interprète Ted Bundy et Lily Collins sa petite amie. Documenté et sérieux, le long métrage s’est néanmoins attiré des critiques, les détracteurs ayant accusé Netflix de présenter Bundy sous un jour presque attrayant. Le film chronique néanmoins de manière détaillée la vie de l’un des tueurs les plus connus des États unis, à une époque (les années 1970) où le terme « tueur en série » n’est pas encore documenté. Par ailleurs, pour ceux désireux de creuser le sujet de Ted Bundy, «No Man of God» s’intéresse à la relation entre l’agent du FBI Bill Hagmaier (Elijah Wood) à qui Bundy a raconté les détails de ses crimes après avoir été condamné à mort.

En 2007, David Fincher s’intéresse à une série de meurtres, toujours pas résolus à ce jour. Dans «Le zodiaque», on suit l’enquête de Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal), dessinateur pour le San Francisco Chronicle et son collègue, le journaliste Paul Avery (Robert Downey Jr.) ainsi que celle des policiers David Toschi (Mark Ruffalo) et William Armstrong (Anthony Edwards). Les quatre hommes tentent de percer l’identité de ce tueur, connus pour avoir envoyé aux médias des revendications de ses meurtres ainsi que des cryptogrammes.

Il existe peu de femmes tueuses en série, Aileen Wuornos est l’une des rares meurtrières connues. Incarnée par Charlize Theron dans «Monstre» en 2003 – l’actrice a d’ailleurs reçu un Oscar pour sa performance -, cette prostitué a assassiné sept hommes dans les années 1990 en Floride. La scénariste et réalisatrice Patty Jenkins, aussi connue pour ses deux longs métrages «Wonder Woman» plonge dans la vie de Wuornos et explique les raisons qui l’ont poussée à tuer ses clients.

Interdit aux moins de 18 ans, «Henry - Portrait d'un tueur en série» présente, de manière hyper violente, Henry Lee Lucas, tueur en série ayant admis plus de 600 meurtres, des confessions démenties ensuite par des enquêtes du bureau du procureur du Texas. L’homme demeure néanmoins un meurtrier, il a été reconnu coupable de 11 morts et la police estime qu’il pourrait en avoir commis pas moins d’une quarantaine.

et les faux

Dans la liste des tueurs en série inventés les plus célèbres, on trouve Hannibal Lecter de «Le silence des agneaux» en tête de liste. Adaptation, en 1991, du roman de Thomas Harris, il met en scène l’excellente Jodie Foster en Clarence Starling, une jeune recrue du FBI qui traque un tueur surnommé Buffalo Bill et qui demandera l’aide de Lecter, brillamment joué par Anthony Hopkins. Récipiendaire de cinq Oscars, dont celui du meilleur film, le long métrage a été aussi décliné en séries, «Hannibal» et «Clarice», toutes deux aujourd’hui terminées.

Bien avant «Le zodiaque», David Fincher s’est intéressé à cette fiction du scénariste Andrew Kevin Walker. Brad Pitt et Morgan Freeman y pourchassent un tueur en série dont les meurtres s’inspirent des sept péchés capitaux, le meurtrier John Doe étant joué par Kevin Spacey au lieu de Ned Beatty à qui Fincher avait proposé le rôle en raison de sa ressemblance avec les portraits robots du Zodiaque!

Impossible d’effectuer une tournée dans l’univers glauque des meurtriers en série sans mentionner «American Psycho». Tirée du roman de l’immense auteur américain Bret Easton Ellis, l’histoire est celle de Patrick Bateman (Christian Bale), «trader» à Wall Street. Redoutable critique de la culture des années 1980, du capitalisme sauvage et du culte de l’argent, le long métrage devenu culte aurait dû être réalisé par... Oliver Stone, mais c’est la cinéaste canadienne Mary Harron qui en a hérité.