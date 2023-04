Encore des condos pourris

La pourriture s’installe tranquillement dans 162 condos construits il n’y a pas 15 ans à Boisbriand. Les copropriétaires, qui risquent de perdre leur maison et de faire faillite, crient à l’aide et poursuivent en justice le constructeur, les ingénieurs et les architectes du projet.

Ce cauchemar, révélé par Radio-Canada mercredi, concerne 27 bâtiments identiques de six logements chacun situés au Faubourg Boisbriand, sur les terrains de l’ancienne usine de GM.

« La panique du départ s’est transformée en tristesse. C’est anxiogène, on n’a pas de recours. On ne voit pas de lumière au bout du tunnel », confie au Journal Marc Olivier D’Amours, propriétaire d’un des 162 condos touchés.

L’histoire n’est pas sans rappeler celle que vivent 48 propriétaires de Saint-Jérôme, dont les immeubles risquent de s’écrouler et qui doivent allonger 200 000 $ chacun, soit plus que la valeur de leur condo, pour faire les réparations nécessaires.

L’architecte embauché par le syndicat de copropriété à Boisbriand estime la valeur des réparations à 2,8 millions $ sur le bâtiment « cobaye », celui qui sert de référence pour les 26 autres.

Cela établit la valeur des travaux à près de 500 000 $ par copropriétaire, ce qui est plus élevé que la valeur de leur condo.

« On a frappé un mur. Aucune décision n’est bonne. C’est un désastre extrême », déplore Éric Gagnon, lui aussi propriétaire d’un condo parmi les 162 copropriétés touchées.

Que des solutions désagréables

Le problème qui affecte les 27 bâtiments a été découvert à l’automne 2021 par l’architecte André Flora-Velhinho, indique la poursuite déposée en Cour supérieure contre Construction Nomade, Bouré Therrien Architectes et C.L.A. Experts-Conseils.

« Toutes les façades inspectées sont affectées d’infiltrations d’eau significatives et récurrentes. [...] Les revêtements intermédiaires sont irrécupérables et devront être éliminés et remplacés », peut-on lire dans le document judiciaire.

C’est l’ossature en bois, qui se trouve derrière la brique, qui est touchée, et ce, dans chacun des 27 bâtiments.

« Le retrait naturel du bois n’a pas été considéré et les façades se sont affaissées », décrit la directrice générale du syndicat de copropriété du Faubourg Boisbriand, Marie-Josée Leclerc.

Deux solutions s’offrent maintenant aux copropriétaires, ajoute-t-elle, « et aucune n’est joyeuse ».

« Chacun paye des centaines de milliers de dollars pour faire les travaux majeurs; on enlève la brique, les fenêtres, les portes et on reconstruit le revêtement intermédiaire de chaque bâtiment. Ou on dissout le syndicat, tout le monde perd sa maison, et on vend le terrain », expose Mme Leclerc.

L’heure des choix approche

Pour l’instant, la presque totalité des 162 condos sont toujours habités. Mais pour combien de temps encore ?

« Si vous rentrez chez moi, jamais en cent ans vous ne vous douteriez de quelque chose. Mais chez certains autres, la moisissure commence à rentrer », rapporte Marc Olivier D’Amours.

C’est du cas par cas, concède la DG du syndicat de copropriété.

« Mais on ne peut pas se permettre d’atten-dre des années pendant que la justice suit son cours », assure-t-elle.

La santé et la sécurité des gens préoccupent le syndicat, même si aucune date d’évacuation n’est fixée.

Tant Mme Leclerc que M. D’Amours ou qu’Éric Gagnon interpellent les autorités.

« On n’aurait jamais pu voir le problème à l’achat. Il faut sensibiliser les gens et le gouvernement. On espère avoir de l’aide », lance M. Gagnon.

La question est aussi de prévenir que ça arrive à d’autres, disent-ils. Car « la surveillance des chantiers n’est pas obligatoire au Québec », rappelle Marc Olivier D’Amours.

« Ici, à Boisbriand, il y en a qui l’ont plus dur, d’autres moins dur, mais on va tous passer dans le tordeur », déplore-t-il.

La Ville de Boisbriand demande d’ailleurs à Québec de revoir la réglementation qui encadre la construction résidentielle.

« Une surveillance étroite des chantiers [...] pendant la construction et avant la livraison des bâtiments aux futurs propriétaires est cruciale », a-t-elle déclaré par communiqué, cette semaine.