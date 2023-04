Huit épiceries fines pour de belles découvertes gourmandes

Ces endroits sont des lieux de petits bonheurs, des cavernes d’Ali Baba de magnifiques produits fins qui font voyager, des arrêts – et même des détours –, qui en valent pleinement le coup. Ces épiceries spécialisées sont non seulement inspirantes, mais les gens passionnés derrière le sont tout autant. Profitez de ces lieux de rencontres pour être curieux, et n’hésitez pas à poser vos questions !

Épicerie Radis

Après avoir ouvert un restaurant italien du même nom à Montréal, c’est la volonté de changer d’environnement et l’envie de flexibilité qui ont poussé Ève-Marie et son mari à trouver refuge dans le village Saint-Laurent, sur l’Île d’Orléans. Épicerie Radis est la continuité des valeurs (et du talent !) de la cheffe : ici, tout est entièrement végétalien. Autant du côté épicerie proposant de nombreux produits d’ici et d’ailleurs – avec une emphase sur les produits italiens –, que les plats proposés à emporter ou à déguster sur place. Il n’y a pas que les pâtes fraîches qui sont faites sur place ; les fromages végétaux et les terrines aussi. On peut savourer plats de pâtes, sandwichs, pizzas, antipasti, puis lorsque la belle saison se pointe le bout du nez, de belles assiettes de légumes des fermes voisines voient le jour. Plusieurs vins de l’Ile et d’importation privée sont disponibles à emporter ou à boire sur place.

Dès la mi-mai, du jeudi au dimanche, les gens pourront profiter des deux terrasses pour manger sur place. D’ici là, ne vous présentez pas de sitôt, puisque l’équipe est en vacances !

▸ facebook.com/restaurantradis/?locale=fr_FR

▸ 6970 chemin Royal, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans

Fruiterie Milano

Depuis les dernières années, l’épicerie italienne phare de la Petite-Italie à Montréal ne cesse d’évoluer... pour le mieux. La qualité des produits italiens est constamment en hausse, notamment grâce à un travail honorable de la direction à dénicher des petites maisons d’artisans. Huiles d’olive, conserves, pâtes sèches, confiseries, fromages, charcuteries... Sans oublier que chaque fête, événement spécial et saison est célébré avec d’impressionnants présentoirs qui donnent, décidément, l’eau à la bouche !

▸ milanofruiterie.ca

▸ 6862 rue Saint-Laurent, Montréal

Maude Épicerie

C’est dans le quartier Maizerets que la cheffe Maude a décidé de créer de toute pièce un concept d’épicerie et « laboratoire culinaire ». « Avec mon épicerie, j’invite littéralement les gens non seulement à venir manger dans mon garde-manger, mais à repartir avec ces mêmes produits pour les cuisiner à la maison », précise Maude. Elle souhaite démocratiser les ingrédients de qualité que l’on peut retrouver dans les meilleures tables de la ville, en les rendant accessibles à tous. On peut aussi profiter de ses talents de cheffe en dégustant des plats méticuleusement travaillés, en prenant place dans la salle à manger comptant 25 places assises, avec vue sur la cuisine ouverte. On s’y rend pour le lunch, le brunch ou pour un apéro d’après-midi, sur la terrasse.

▸ chezmaude.com

▸ 1501 chemin de la Canardière, Québec

Le Jardin du Bedeau

À la fois lieu de rencontre, magasin général, épicerie où l’on peut dénicher des produits fins et comptoir prêt à manger et à emporter, le Jardin du Bedeau est un incontournable de Kamouraska. On aime particulièrement les frigos chargés de petits plats gourmands, réconfortants (et parfois aux saveurs chinoises !), préparés par la cheffe Marie-Fleur Saint-Pierre, celle que nous avons appris à connaître à ses deux restaurants montréalais, Tapeo et Meson. Avec un peu de chance, vous pourrez même lancer la discussion avec le passionné et passionnant Christian Bégin, aussi copropriétaire.

▸ facebook.com/profile.php?id=100065408652840

▸ 60 avenue Morel, Kamouraska

Alicia Sanchez, épicerie fine

Alicia Sanchez est le surnom donné à cette nouvelle épicerie fine située à Lévis, par les deux cousins propriétaires Pierre-Luc et Philippe. Pour eux, Alicia Sanchez annonce un lieu de gourmandise, de bonne chère et de partage. Même si les inspirations sont portugaises, espagnoles et italiennes, on peut y dénicher une grande variété de produits fins québécois. Fromages, charcuteries, conserves, vins d’importation privée... À emporter ou à déguster sur place, bien assis du côté salle à manger. D’ailleurs, on aime beaucoup le concept de créer sa propre planche de fromages et charcuteries que l’on aura au préalable sélectionnés, rehaussée par un cidre en fût (ou une bouteille !), un petit sac de croustilles et condiments. Si ce n’est pas ça le bonheur !

▸ aliciasanchez.ca/?lang=fr

▸ 989 route des Rivières, Lévis

Les Minettes

L’épicerie Les Minettes est l’exemple parfait que ce n’est pas la grandeur qui fait l’établissement. Cette micro épicerie est une vraie mine d’or de magnifiques produits artisanaux du Québec. Livres de cuisine, vins, cidres et bières d’ici, croustilles québécoises, conserves, tartinades, prêts-à-cuisiner... On tombe également sous le charme de la section art de la table, à faire rêver. Vous risquez d’ailleurs de rencontrer les deux charmantes sœurs marchandes de bonheur, Marie-Claud et Pascale Rémond.

▸ lesminettes.ca

▸ 148 boulevard Sainte-Rose, Laval

Morena

L’épicerie et comptoir prêt-à-manger Morena est un repère pour épicuriens non seulement de la rue Cartier, mais dans l’intégralité du quartier Montcalm, et ce, depuis 2006. On s’y rend à tout moment pour un café-cannolo, un sandwich ou une salade à emporter, mais aussi pour fouiner dans les rayons truffés de délicieux produits italiens d’importation privée. Parmi les plats classiques de la maison à emporter, il faut goûter la lasagne, la moussaka, les polpettes, les arancinis, ainsi que les sauces tomates ; vous comprendrez qu’une visite ne sera pas suffisante.

▸ morena-food.com

▸ 1040 avenue Cartier, Québec

Marché des Saveurs du Québec

Le Marché des Saveurs du Québec, situé en bordure du Marché Jean-Talon, offre une vitrine incroyable de ce que le Québec a à offrir. On est d’abord impressionné par les étals bondés de produits artisanaux des quatre coins de la province, puis on tombe sous le charme de la vitrine de fromages et du rayon des cidres et bières d’ici. On profite également de la présence de la Boucherie dans la Côte pour repartir avec une pièce de viande d’une ferme locale, ou avec quelques prêts-à-manger pour la maison.

▸ lemarchedessaveurs.com/fr/

▸ Marché Jean-Talon, 280 place du Marché-du-Nord, Montréal

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com