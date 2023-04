ARPIN, Paul-Émile



Le 11 avril 2023 s'est éteint paisiblement Paul-Émile Arpin à l'âge de 89 ans. Il rejoint son épouse bien-aimée Denyse Bernard et sa compagne des dernières années Suzanne Godbout.Il laisse dans le deuil ses enfants Micheline, Diane (Alain Cadieux) et Benoit (Monique Dumont), ses sept petits-enfants Evelyne, Isabelle, Marie-Andrée, Laurent, Jean-Michel, Laurence et Stéphanie, ses deux arrière-petits-enfants Loujaine et Théodore, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 avril de 13h à 15h à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEsuivi d'une célébration à 15h à la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer du Canada./fr/agissez/faites-un-don-aujourdhui