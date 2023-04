JETTÉ, Denise (née Bibeau)



À Acton Vale, le 19 mars 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Denise Bibeau, épouse de feu M. Bernard Jetté.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lise (Michel), Francine (Pierre), Claude (Nathalie), Elaine, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Jeanne et Claire, son frère Roger ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 mai 2023 de 13h00 à 17h00 au complexe funéraire :Une célébration de sa vie aura lieu ce même jour à 17h00 en la chapelle du complexe.