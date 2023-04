Guy demeure présent dans nos vies

Jeudi soir, je suis tombé sur un épisode de la série Les Boys dans lequel on voyait Guy Lafleur. Guy rencontrait un jeune admirateur venu de Chine avec des investisseurs intéressés à s’associer à une chaîne québécoise de restauration rapide dans leur pays.

Les concepteurs du projet, Ronnie (Antoine Bertrand) et Julien (Roc Lafortune) ont baptisé leur bébé La belle Poutchine. Il n’y avait qu’eux pour penser à ce nom.

Lafleur apparaît dans l’histoire tel qu’il était dans la vie. En homme du peuple. Avenant, chaleureux, souriant, sincère.

C’est ce qui faisait que les gens l’aimaient. Il ne jouait pas à la vedette, il était simple, il aimait le monde.

Sa personnalité était à l’égal du grand joueur qu’il était.

Le plus grand respect pour Bossy

Cela dit, c’est vrai que le temps passe de plus en plus vite quand on vieillit.

Il y a un an aujourd’hui que Guy nous quittait et on a l’impression que c’était hier. On dirait que c’est irréel.

On sent encore sa présence.

Je n’oublierai jamais ma dernière conversation avec lui. Il tenait à parler de Michael Bossy qui l’avait précédé dans la mort une semaine plus tôt.

Il lui restait un filet de voix, mais il voulait absolument rendre hommage à Michael. Il le respectait énormément.

« Mike était un gars vraiment intègre. Il jouait pour son équipe, il n’était pas un one man show. C’était un gars qui faisait tout pour gagner. Ce qui importait pour lui, c’était la victoire. »

« Je suis fier de l’avoir côtoyé avec Équipe Canada. Mike a eu une influence sur plusieurs joueurs. Beaucoup se sont inspirés de lui. »

« J’ai toujours pensé qu’il n’avait pas reçu la reconnaissance qu’il méritait. Il en est de même pour Marcel Dionne. On parle de deux joueurs qui ont fait de grandes choses », avait dit Lafleur.

Authentique jusqu’à la fin

Quand je lui avais dit que c’était peut-être attribuable au fait que les deux n’avaient pas fait carrière dans des marchés de hockey traditionnels, Guy s’était opposé.

« Les joueurs de football et de baseball sont mis en valeur par leur ligue », avait-il rétorqué.

« La Ligue nationale de hockey n’en a pas fait autant pour Mike et Marcel. »

Encore à ses derniers jours sur terre, Guy avait livré le fond de sa pensée. Il a été égal à lui-même jusqu’à la fin.

En raccrochant, je savais que je venais de lui parler pour la dernière fois. J’étais secoué et triste.

C’est le genre de moment qui reste gravé dans la mémoire.

Apprendre à vivre sans lui

Sa famille apprend à vivre sans lui.

Son épouse Lise quittera au milieu du mois d’août la grande maison de style Plantation du Mississippi qu’ils s’étaient fait bâtir à L’Île-Bizard et qui vient d’être vendue. Elle s’établira dans un condo de Blainville, pas très loin de son fils aîné Martin.

La dame ne se sent pas à l’aise de donner des entrevues ; elle n’a jamais cherché les projecteurs de toute façon. Elle a toujours épaulé son mari dans la plus grande discrétion.

Comme le faisaient toutes les épouses des joueurs d’autrefois.

Martin poursuit l’œuvre de son père dans la Fondation Guy-Lafleur consacrée à la recherche sur le cancer et au développement d’un programme spécialisé en oncologie.

À ce jour, une somme de 1 767 214 $ a été amassée. En décembre dernier, le montant s’élevait entre 1,5 et 1,6 M$.

Guy doit être content.

Le Montréal américain...

La ville d’Oakland se vide de ses équipes sportives. Après avoir perdu les Warriors de la NBA à sa voisine de San Francisco, les Raiders de la NFL à Vegas, les Athletics ont à leur tour un pied dans la Ville du péché.

Incapables de s’entendre avec les autorités sur la construction d’un nouveau stade de baseball et jouant devant des foules éparses, les A’s pourraient déménager à Las Vegas en 2027, là où ils viennent d’acheter un terrain.

2027, c’est aussi l’année où prendra fin le bail de location des Rays de Tampa Bay au Tropicana Field.

Mais ne sautez pas aux conclusions !

Si les Rays doivent transporter leurs pénates ailleurs, ce ne sera pas à Montréal.

Le retour au baseball, oublions ça ! Le projet est mort et enterré.

L’argent n’est pas là

Montréal a beau être la ville la plus populeuse d’Amérique du Nord sans équipe du baseball majeur, elle n’est pas riche.

Comme Oakland.

Suffit de regarder nos infrastructures et ce qui vient de se passer avec le projet du troisième lien à Québec.

On est cassés comme des clous !

Montréal fait dur.

On devrait déclarer faillite et repartir sous un autre nom.

Trêve de plaisanterie – et peut-être que ce n’en est pas une non plus –, l’industrie du sport professionnel n’est plus à la portée de toutes les bourses, tant collectivement qu’individuellement.

Les équipes de baseball qui n’ont pas de cash ne gagneront jamais. Et ça inclut des organisations au riche passé.

Établis à Oakland depuis 1968, les Athletics ont remporté la Série mondiale quatre fois et participé aux séries à 21 reprises. Mais ils n’ont jamais dépassé le premier tour depuis 1992.

Les Pirates de Pittsburgh, les Orioles de Baltimore et les Reds de Cincinnati, qui étaient des puissances de la MLB dans les années 1970 et 1980, n’ont pas gagné depuis belle lurette.

Les Pirates n’ont pas remporté ni pris part à la Série mondiale depuis 1979, les Orioles depuis 1983 et les Reds depuis 1990.

Les Rays de Tampa Bay sont l’exception à la règle. Vingt-huitièmes sur 30 au classement des masses salariales avec une somme légèrement supérieure à 75 millions, ils présentent la meilleure fiche du baseball (16-3 avant les matchs d’hier).

Go Rays go !