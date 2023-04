Émeute de Québec de 1918 : il était une fois des Canadiens français qui ne voulaient pas mourir à la guerre

Au printemps 1918, le Canada est plongé depuis déjà trois ans et demi dans une crise. Elle culmine avec cinq jours d’émeutes anticonscriptions à Québec. Celles-ci font quatre morts : des passants qui ne participaient pas aux émeutes, incluant un enfant de 14 ans. À cela s’ajoutent des dizaines de blessés.

La révolte résulte de tensions qui s’accumulent depuis le début de la guerre, et même avant. Les Canadiens français refusent de mourir pour un pays qui les traite comme des citoyens de seconde zone.

Photo Wikimedia Commons / Domaine public

Victoire de Borden

En décembre 1917, une élection fédérale a reporté au pouvoir le conservateur Robert Borden. Il a balayé le Canada anglais, ce qui lui a garanti un gouvernement majoritaire. Le chef des conservateurs avait fait une campagne anti-Québec en promettant d’imposer la conscription (l’enrôlement obligatoire ou « l’appel » des citoyens pour le service militaire). Les libéraux de Wilfrid Laurier, quant à eux, opposés à la conscription, ont presque tout raflé au Québec.

Le chef libéral refuse l’enrôlement obligatoire, car il craint pour l’unité nationale. Il pense aussi que cette mesure sera difficile à appliquer et donnera peu de résultats.

Le problème principal consiste d’abord à retrouver les déserteurs, ceux qui sont mobilisés et ceux qui doivent commencer leur service militaire. Presque tous demandent une exemption. Quand elle est refusée, ils se font invisibles. Pour contrer ce phénomène, les fédéraux utilisent des agents qui cherchent à identifier les tire-au-flanc. La population déteste ces « spotters », lesquels sont considérés comme des traîtres.

Photo Wikimedia Commons / Domaine public

C’est dans ce contexte que le jeudi saint du 28 mars 1918, un dénommé Joseph Mercier est arrêté par trois spotters dans une salle de quilles de la Basse-Ville. Il affirme avoir une exemption. Les agents fédéraux n’en croient rien et l’amènent manu militari au poste de police.

Une foule sortant d’une église aperçoit alors la scène. La nouvelle de l’arrestation se répand comme une traînée de poudre. Le commissariat de police est ensuite pris d’assaut et Mercier est finalement libéré.

Ce développement ne calme pas la foule, qui veut en découdre avec les trois spotters. L’un d’eux est d’ailleurs reconnu, alors qu’il tente discrètement de quitter les lieux. Mal lui en prend ! Il est sauvagement battu et serait peut-être décédé si un prêtre n’était pas intervenu.

Photo fournie par le Musée de la guerre

Haute-Ville saccagée

Le Vendredi saint, les émeutiers prennent la direction de la Haute-Ville. Ils s’attaquent alors aux bureaux des journaux en faveur de la conscription, lesquels sont saccagés, tandis que des immeubles sont incendiés.

Fort de ce succès, les anticonscriptions attaquent le lendemain le Manège militaire. Cette fois, la cavalerie et des soldats sont là pour leur barrer le chemin. L’affrontement fait des blessés.

Dans l’intervalle, Borden réagit. Il fait venir 1200 soldats anglophones en renfort. Ils sont commandés par le général François-Louis Lessard. Ce natif de Québec est l’un des rares hauts gradés d’une armée presque complètement anglaise. Il est un partisan de la ligne dure et impose rapidement sa façon de faire.

Photo fournie par le Musée de la guerre

Le dimanche de Pâques est le moment le plus dramatique des émeutes. Les habitants de la ville sont avertis que les rassemblements de plus de trois personnes sont interdits, ce qui n’empêche pas les protestataires de s’assembler sur la place Jacques-Cartier dans la Basse-Ville. La loi de l’émeute, qui vient d’être proclamée, est lue à voix haute à la foule... en anglais seulement !

Alors qu’un brouillard enveloppe Québec, des cavaliers repoussent la foule tout en lançant des injures xénophobes aux Québécois, qui répliquent avec des projectiles. Des coups de feu sont entendus sans qu’on sache d’où ils viennent. Les militaires nerveux tirent deux rafales de mitrailleuse avec des balles explosives. Les proches des quatre victimes décédées ne seront jamais indemnisés.

Photo Wikimedia Commons

Lors de l’enquête du coroner qui suivra, le général Lessard défendra le comportement de ses soldats. Il ira jusqu’à se féliciter du fait que ceux-ci étaient des Canadiens anglais. Ces derniers étaient disciplinés. S’ils avaient été Canadiens français, ils auraient été indisciplinés et il y aurait eu beaucoup plus de morts !

La loi martiale est imposée à la suite des émeutes ; la possibilité d’une guerre civile plane sur le pays. Wilfrid Laurier appelle les francophones au calme et au respect des lois. Des membres du clergé font la même chose. En Europe, la situation militaire est de plus en plus désespérée pour l’Allemagne. La fin est proche et les esprits commencent à se calmer.

La conscription aura permis d’envoyer quelque 24 000 conscrits sur le champ de bataille, un nombre bien en dessous des attentes. Comme l’avait prédit Laurier, cette mesure a mis le pays à feu et à sang et n’aura pas servi à grand-chose.

C’est arrivé un 22 avril...

1876

Premier match de la Ligue nationale de baseball à Philadelphie.

1904

Naissance de Julius Robert Oppenheimer, physicien.

1915

Les Allemands emploient pour la première fois du gaz asphyxiant contre les Français et les Britanniques lors de la Première Guerre mondiale.

1963

Photo d’archives

Lester B. Pearson devient le 14e premier ministre du Canada.

1980

Le Canada annonce le boycottage des Jeux olympiques de Moscou.

1984

Décès du célèbre photographe Ansel Adams.

1970

Le Jour de la Terre est célébré pour la première fois.

1976

Photo d’archives

Barbara Walters devient la première femme à animer le bulletin de nouvelles en soirée.

1994

Décès de l’ancien président déchu des États-Unis Richard Nixon.

2001

Chris Hadfield devient le premier astronaute canadien à faire une sortie dans l’espace.

2003

Photo d’archives

Dernier match de Patrick Roy dans la LNH.