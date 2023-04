Jour de la Terre: plus d’un millier de personnes dans les rues de Montréal

Plus d’un millier de personnes sont sorties dans les rues de Montréal pour le Jour de la Terre, réclamant plus d’investissements pour se sortir de la crise climatique.

• À lire aussi: 3e lien: pourquoi j'ai versé des larmes de joie

« Ici, maintenant, pour le futur de nos enfants », scande la foule qui défile sur l’avenue du Parc, à Montréal.

Plusieurs centaines de familles, de jeunes et de moins jeunes se sont rassemblés sous le soleil au monument Sir-George-Étienne-Cartier, situé au pied du Mont-Royal, samedi après-midi afin de réclamer la sortie des énergies fossiles et une transition juste, notamment.

« Bientôt on ne pourra plus faire demi-tour. On ne sait pas ce qui va nous arriver », affirme Anna Lupien, 17 ans, qui a fait le trajet en autobus depuis Gatineau avec deux amies.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

« Ma fille a cinq ans, c’est important de la conscientiser », poursuit Tristan Oertli, qui est venu à la marche en famille.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

L’échec du 3e lien donne espoir

L’ambiance est toutefois à la fête et à l’espoir chez les manifestants, en raison du recul du gouvernement Legault sur le projet de 3e lien autoroutier à Québec plus tôt cette semaine.

« Cette semaine, on a eu une victoire avec le 3e lien. Mais la lutte continue », affirme Sandrine Giérula, porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES).

« C’était un des pires projets de l’histoire récente du Québec sur le plan environnemental. La mobilisation citoyenne en environnement, ça marche ! » martèle Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Aucun député de la Coalition Avenir Québec n’était présent à la manifestation.

« Plus tard, c’est trop tard »

Pour Marielle Lauzon-Poirier, qui a fait la route depuis Hawksbury, en Ontario, cette journée était une occasion de transposer dans le réel les revendications portées sur les réseaux sociaux.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

« On se sent très vite seul lorsqu’on manifeste notre mécontentement sur les réseaux sociaux. De voir autant de gens ici, ça me rend optimiste », soutient la jeune femme de 18 ans, accompagnée de son chien Tofou.

La foule s’est mise en route sur l’avenue du Parc, vers 13 h 45. Elle s’est par la suite dirigée sur l’avenue Laurier. Le trajet exact de la manifestation n’a pas été dévoilé par les organisateurs.

« Plus tard, c’est trop tard », « Le hockey sur gazon c’est non » ou « Merci maman la terre », pouvait-on lire sur les nombreuses pancartes de carton recyclé.

En tout, plus de 170 organisations se sont unies pour la cause en ce Jour de la Terre. D’autres manifestations ont lieu simultanément dans plusieurs autres grandes villes de la province, dont Québec, Trois-Rivières et Rimouski.