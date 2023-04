La cheffe d’antenne de TVA Nouvelles, Sophie Thibault, s’éloigne des caméras pour soigner un cancer

La cheffe d’antenne de TVA Nouvelles, Sophie Thibault a révélé sur ses réseaux sociaux, samedi, pourquoi elle s’absentera quelque temps des ondes de TVA : elle prendra le temps de soigner un cancer de la peau.

«Ce traitre de soleil a laissé sa trace sur mon visage, le front et le nez : des kératoses actiniques qui sont devenues, récemment, des carcinomes basocellulaires, beaucoup plus préoccupants. Le mot qu’on ne veut pas entendre : cancer de la peau!», a écrit la journaliste après avoir remercié la population pour les mots tendres et les encouragements qu’elle a reçus.

Ainsi, celle qui a pris la barre du bulletin de 17h à l’automne dernier devra subir une chirurgie lundi prochain afin de traiter une zone de sa peau qui a résisté aux traitements. Par la suite, elle devra avoir une reconstruction en plastie. Une convalescence loin du maquillage s’imposera alors.

«Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt!», a-t-elle conclu.