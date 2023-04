La folie furieuse pour rencontrer Ginette Reno au Jean Coutu de Rivière-du-Loup

Des fans venus d’aussi loin que le Nouveau-Brunswick ont fait le pied de grue pendant des heures devant le Jean Coutu de Rivière-du-Loup afin de rencontrer et de vivre un moment unique avec leur idole de toujours Ginette Reno.

Autobiographie, albums et revues en mains, certains sont arrivés vers 7h pour faire signer leurs articles et prendre une photo avec la grande dame de la chanson lors d'une séance prévue entre 10h et 11h.

« On ne voulait pas rater cette occasion et l’essentiel c’est de la rencontrer », lance en riant Suzanne Lemieux faisant référence à la populaire chanson de Ginette Reno.

Mme Lemieux était accompagnée par son amie Francine Thibault qui trépignait de joie à l’idée de rencontrer celle qui fête ses 60 ans de carrière.

« C’est tellement une grande dame, elle est humble, on l’adore », souligne Mme Thibault avec beaucoup d’admiration.

Un rêve

Pendant que près 200 personnes étaient à l’extérieur dans la file d’attente, Ginette Reno multipliait les sourires à l'intérieur du commerce, très généreuse de son temps.

« Pour moi, c’est une coach de vie, c’est à ce point-là, elle a une grande sagesse affirme Valérie Chouinard. C’est un rêve de petite fille de la rencontrer en personne et c’est la première fois. »

La Loupervoise avait même un petit cadeau à remettre à la légende de la chanson québécoise.

Michel Carrier, gérant de la pharmacie, a également eu la chance d’échanger avec la chanteuse avant le début de la séance de signature.

« Elle est super gentille et très simple, nous avons juste de bons commentaires. C’est un succès et la météo est de notre côté en plus », constate le gestionnaire en regradant le soleil qui se pointait sur la ville de 20 000 habitants.

Il ajoute que c’est un cadeau que le commerce de Rivière-du-Loup voulait offrir aux gens de la région qui n’ont peut-être pas eu l’occasion de voir la grande chanteuse autant que les citoyens des grands centres.

Ginette en tournée

Ginette Reno a débuté cette semaine une tournée de quelques villes du Québec pour faire la promotion de son autobiographie et de son plus récent album.

Des succursales ont été sélectionnées à travers le réseau Jean Coutu et les franchisés avaient le choix d’accepter ou non la proposition.

Hier, la chanteuse était à Sainte-Marie en Beauce où elle a rencontré 150 personnes, confirme le responsable de la sécurité qui va la suivre dans chacune des villes visitées.

« Aujourd’hui à Rivière-du-Loup, il y a beaucoup de monde [...] Mme Reno va peut-être vouloir prolonger la séance, c’est elle qui décide, mais c’est épuisant pour elle », admet-il.

Ginette Reno passait la fin de semaine dans le Bas-Saint-Laurent. Demain, elle sera à Rimouski pour rencontrer ses fans avant de se rendre à Blainville jeudi et à Laval la semaine suivante.

La légende sera également dans Charlevoix à La Malbaie le 11 juin ainsi qu’à Sainte-Anne-de-Beaupré le 14 juin.