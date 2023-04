«La trahison de monsieur Legault»: Éric Duhaime tend la main aux élus caquistes

Le chef du Parti conservateur du Québec a transmis samedi matin une lettre à 14 élus caquistes des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Chef #PCQ @E_Duhaime invite les élu(e)s de Québec à joindre ses rangs « Si vous choisissez de vous tenir debout, je vous tends la main et vous invite à me parler, à mieux nous connaître, à voir si la compatibilité entre nous peut aller au-delà d’un 3e lien autoroutier. » #AssNat — Alain Laforest (@AlainLaforesTVA) April 22, 2023

«Chers élus caquistes de la grande région de Québec. François Legault a décidé cette semaine d’abandonner le 3e lien autoroutier Québec-Lévis», peut-on lire au début de la lettre.

«Devant la trahison de monsieur Legault, vous n’avez maintenant que deux solutions: vous soumettre à la ligne de parti ou honorer la confiance de vos électeurs.»

«La décision que vous prendrez au cours des prochains jours pourrait être la plus importante de votre vie et façonner la façon dont on vous juge. J’espère que vous choisirez votre honneur et vos citoyens. J’espère sincèrement qu’on se parlera au cours des prochaines heures.»

