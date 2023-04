La valeur des juges de la Cour suprême américaine se compte en millions $

Les neuf juges de la Cour suprême des États-Unis vaudraient à eux tous entre 24 et 68 millions $ US (entre 33 et 93 millions $ CA), et seraient ainsi nettement plus riches que 90 % des Américains.

Il est impossible d’avoir une valeur plus précise, a rapporté Bloomberg, compte tenu des lois fédérales sur l’éthique qui exigent que les juges ne divulguent que ce qui pourrait créer un conflit d’intérêt, notamment dans le cas où un juge aurait des investissements dans une entreprise qui serait présentée en Cour.

Les plus récents chiffres datent de 2021 et révèlent qu’au moins six des neuf juges sont multimillionnaires, ce qui signifie qu’ils sont en réalité bien plus riches que 90 % des Américains qu’ils représentent en prenant leurs décisions.

À la suite de récents rapports de ProPublica révélant la relation étroite entre le juge Clarence Thomas et un mégadonateur du GOP (le Parti républicain), les législateurs démocrates et les défenseurs progressistes ont intensifié l'examen des règles d'éthique de la Cour suprême.

Les experts judiciaires affirment que des lacunes importantes subsistent même dans les divulgations disponibles, qui comprennent également des informations sur les conjoints et les enfants à charge. Aucun des juges n'est tenu d'énumérer la valeur de ses résidences personnelles ou le contenu de ses comptes de retraite gouvernementaux.

John Roberts est donc le juge le plus riche, selon les données recueillies par Bloomberg, et aurait déclaré entre 9 et 27 millions $ US (soit entre 12 et 37 millions $ CA) en actifs, comprenant notamment un chalet au bord de l’eau dans le Maine uniquement accessible par bateau et dont la valeur est estimée entre 250 000 $ US (342 000 $ CA) et 500 000 $ US (684 000 $ CA) par an, ainsi que des actions individuelles dans l’entreprise de télécommunication Charter Communications.

À l’inverse, le juge Brett Kavanaugh est celui qui a déclaré le moins d’actifs, qui sont donc compris entre 15 000 $ US et 65 000 $ US (soit entre 20 000 et 89 000 $ CA), bien qu’il vale probablement plus, puisque sa maison, notamment, n’a pas été prise en compte dans le calcul, et vaudrait près de 1,7 millions $ US (2,3 millions $ CA).

Les juges gagnent également un salaire pour siéger à la Cour suprême, mais il est bien moins élevé que ce qu'ils peuvent toucher de manière privée. Le juge Roberts toucherait ainsi 298 500 $ US (408 000 $ CA) à l’année, et les autres 285 400 $ (390 000 $ CA).

De nombreux juges sont également professeurs, mais ne peuvent toucher plus de 30 000 $ US (41 000 $ CA).