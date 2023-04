Voici la triste liste des incendies les plus marquants que Montréal ait connus au cours du siècle dernier

L’incendie qui a eu lieu dans l’édifice William-Watson-Ogilvie au coin de la rue du Port et de la place D’Youville à Montréal le 16 mars 2023 a fait sept morts et neuf blessés. C’était l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de Montréal depuis 1975.

Avant cet événement, l’incendie qui a causé le plus de décès est celui du bar Chez Gargantua, le 21 janvier 1975. Sous la menace d’une arme, Richard Blass a enfermé 12 personnes dans un réduit à l’arrière du bar de la rue Beaubien avant d’y mettre le feu. Personne n’a survécu. Il avait au préalable tué de sang-froid le gérant du lieu, Réjean Fortin.

Au cours de son histoire, Montréal a connu de nombreux drames causés par le feu. Voici les incendies les plus marquants du dernier siècle dans la métropole.

La pire explosion

Photo fournie par les Archives de la Ville de Montréal

Port de Montréal

17 juin 1932

30 morts, dont 4 pompiers

Le 17 juin 1932 à 3 h 55, une explosion souffle des employés de l’équipe de nuit qui s’affaire à réparer le pétrolier Cymbeline, amarré au port de Montréal. Arrivés sur les lieux, les pompiers observent le site avant de se lancer, mais une seconde explosion se produit à 4 h 30, tuant trois pompiers, dont le directeur du Service des incendies de Montréal, Raoul Gauthier. Un autre meurt électrocuté. On compte 30 morts et 35 blessés.

Le plus long

Canada Western Flour Mill,

5214, rue Henri-Julien

24 avril 1931

Aucun mort, mais plusieurs blessés parmi les pompiers

Le 24 avril 1931 à 3 h 53, les pompiers des casernes 14 et 30 se dirigent sur le site d’une minoterie qui a sonné l’alarme. Les hommes ne se doutent pas qu’ils se préparent à lutter contre l’incendie le plus long de l’histoire de Montréal. Ils rangeront leurs pompes et échelles 40 jours et 9 heures plus tard, soit le 4 juin suivant. Cet incendie ne fait pas de victimes, mais « plusieurs officiers et pompiers y subissent des blessures et certains ne pourront jamais reprendre du service », rapportent les archives du Service des incendies.

Le plus spectaculaire

Photo fournie par Collection du Musée des pompiers auxiliaires de Montréal

189, rue Peel

25 avril 1944

15 morts

Peu après son décollage de l’aéroport de Montréal en direction de l’Angleterre, un avion Liberator de l’armée canadienne éprouve des difficultés et s’écrase dans le quartier Griffintown. C’est grâce à son expérience que le pilote évite de justesse les gratte-ciel du Dominion Square et de la Sun Life ainsi que la gare Windsor.

Photo fournie par Collection Jean-François Courtemanche

Les 5 membres de l’équipage et 10 citoyens périssent dans l’incendie provoqué par l’écrasement de l’engin de 18 tonnes. Une quinzaine de maisons des rues Shannon et Ottawa sont complètement détruites.

Le plus meurtrier

Photo fournie par les Archives de la Ville de Montréal

Cinéma Laurier Palace, 3215 rue Sainte-Catherine Est

9 janvier 1927

78 morts

« Au feu ! » lancent des spectateurs lors d’une projection au cinéma Laurier Palace, le 9 janvier 1927, quand ils aperçoivent de la fumée s’échapper d’une trappe d’aération. Dans la salle, 800 personnes tentent de fuir et la panique s’installe.

L’incendie sera maîtrisé en moins d’une demi-heure, mais un drame s’est joué entre-temps. Les enfants qui avaient pris place au balcon se sont rués dans la cage d’escalier et se sont entassés les uns sur les autres devant une porte qui s’ouvrait vers l’intérieur.

Au total, 77 enfants périssent par asphyxie et par compression thoracique. Un 78e enfant succombera à ses brûlures quelques jours plus tard. Un des pompiers arrivés sur les lieux, Elphéda Arpin, reconnaît parmi les victimes le corps de son fils, Gaston, âgé de six ans.

Le plus criminel

Photo fournie par Collection du Musée des pompiers auxiliaires de Montréal

Blue Bird, 1172 rue Union

1er septembre 1972

37 morts, 51 blessés

Le 1er septembre 1972, se voyant refuser l’accès au Blue Bird, dans le centre-ville, Gilles Eccles, Jean-Marc Boutin et James O’Brien mettent le feu dans la cage d’escalier du bar fréquenté par quelque 200 personnes. Le commerce se transforme vite en brasier. Trente-sept personnes périssent et 51 autres sont blessées. Parmi elles, une quinzaine de pompiers. Les suspects prirent la fuite, mais furent arrêtés à Vancouver.

Le plus courageux des sauvetages

Photo fournie par Collection Alain Perreault

Hospice Saint-Cunégonde, rue Atwater

15 juin 1951

35 morts

Un incendie se déclare au troisième étage de l’aile ouest de l’édifice appartenant aux Sœurs grises de Montréal. Le bâtiment, en rénovation, abrite des personnes vulnérables. L’immeuble s’embrase, mais des religieuses montent aux étages supérieurs « secourir les pensionnaires âgés, parmi lesquels des aveugles et plusieurs personnes incapables de quitter leur lit », peut-on lire sur le site du Service de sécurité incendie de Montréal. Six religieuses périssent. Elles sont comptées parmi les 35 victimes.

D’autres incendies marquants

◆ 26 octobre 1986

1500, rue Atwater

À 17 h 15, les alarmes de fumée retentissent dans trois étages de la plaza Alexis-Nihon. Le travail des pompiers dure 13 heures. Le feu ne fait aucune victime, mais cause plus de 100 millions $ de dégâts.

◆ 2 mars 1960

1660, avenue du Mont-Royal Est

Sept pompiers qui combattent un incendie à la Chapellerie Charlebois chutent dans le brasier quand le toit s’effondre. Seuls deux d’entre eux sont rescapés.

◆ 18 mars 1941

730, rue Wellington

Par une température glaciale, l’immeuble de la teinturerie de fourrures Hollander & Sons s’embrase à la suite d’une explosion. Cinq employés de l’usine meurent et 60 autres sont blessés.

◆ 14 septembre 1965

Amarré au port de Montréal, le navire M/V Fort William prend feu. À leur arrivée à bord, les pompiers découvrent les corps de cinq marins.

◆ 25 juin 1937

Rue Laurier Ouest

Au lendemain de la Saint-Jean-Baptiste de 1937, une violente explosion souffle le Garage Laurier. Le drame fait quatre morts chez les pompiers et 97 blessés dans la foule de curieux.

◆ 6 avril 1963

Rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain

À l’atelier de la Woodhouse, un violent incendie emprisonne une quinzaine de pompiers après l’effondrement du toit. Trois périssent.

◆ Deux incendies dans le métro

À la station Henri-Bourassa le 9 décembre 1971, un incendie cause le décès du conducteur de la rame. Une trentaine de pompiers sont incommodés par la fumée. Un peu plus de deux ans plus tard, le 24 janvier 1974, un incendie similaire se déclare au métro Rosemont, mais le feu est maîtrisé avant de faire des victimes.

Source : Service de sécurité incendie, Ville de Montréal