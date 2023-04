Objectif photo: une dose du Royaume-Uni en Espagne

J’ai souvent eu l’occasion de visiter des territoires d’outre-mer et des collectivités territoriales françaises ou anglaises aux quatre coins du monde. Cependant, je dois avouer que Gibraltar possède un caractère unique et très spécial, au-delà de sa situation géographique, politique et historique. La première chose qui frappe l’imaginaire est son accès. Pour ma visite, j’ai décidé de laisser ma voiture de location dans un stationnement du côté de l’Espagne. Une fois le contrôle du passeport effectué, je pars à pied afin de franchir la large piste de l’aéroport entre deux décollages/atterrissages d’avions de ligne. C’est assez inusité comme traverse piétonnière pour se diriger vers la ville ! Un feu de signalisation indique le droit de passage des piétons. Situé au sud de l’Espagne, ce territoire britannique a une superficie de seulement 5,8 km2. Il se distingue surtout par son monolithe de calcaire haut de 426 mètres. Véritable forteresse de défense ayant un œil sur le détroit stratégique de Gibraltar, le rocher emblématique ressemble à un gruyère avec ses 37 km de tunnels. D’ailleurs, on peut y remarquer de nombreuses sorties de canon. Au centre-ville, la « Main street de Gibraltar », ainsi désignée, offre une immersion british surprenante aux frontières de l’Espagne. Petits pubs, fish and chips, boutiques griffées confèrent à cet endroit une ambiance fort sympathique.

Appareil : Canon EOS R6 MKII

Objectif : RF24-105MM

Exposition : 1/400s à F/7,1

ISO : 500