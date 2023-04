Playa Giron : la première défaite des Étatsuniens

Nous sommes vers la mi-avril 1961. La Révolution cubaine n’a qu’un peu plus de deux ans et on ne peut pas dire qu’elle l’a eu facile. On a tout fait pour lui rendre la vie impossible. Attaques armées et bombes meurtrières, campagnes de calomnies, fausses nouvelles, menaces, sabotages, etc. Ce proche voisin du nord ne peut pas accepter qu’à Cuba, son arrière-cour, un gouvernement lui tienne tête et revendique la pleine souveraineté sur son territoire. Et pourtant, jusqu’à maintenant, Fidel n’a jamais mentionné dans ses discours les mots « socialisme » ou « communisme ». Même le vieux Parti communiste cubain regardait avec méfiance ces jeunes révolutionnaires barbus, qui n’affichaient aucune orthodoxie envers les lignes de conduite enseignées par la révolution bolchévique de 1917.

La majorité des agents secrets de la CIA avaient maintenant quitté l’île effervescente des Caraïbes pour se réfugier dans un ailleurs plus sécuritaire, attendant les ordres du patron. Un de ceux-là, David Atlee Phillips, s’est installé à New York, avec sa famille. Un jour, il reçoit un appel de son patron. On lui propose une mission spéciale. Il se doute bien qu’il s’agit de Cuba. On veut, en effet, répéter l’opération qui a mené à la chute du gouvernement progressiste de Jacobo Arbenz au Guatemala. Celui-ci avait eu le malheur de tenir tête à la puissante multinationale United Fruit Company et de nationaliser certains secteurs de l’industrie fruitière. Imaginez : le directeur de la CIA, Allen Dulles, était lui-même actionnaire de la multinationale ! Alors, la CIA se devait de rappeler ce pays à l’ordre. Phillips avait donc été chargé d’entraîner et d’armer un groupe de 480 mercenaires qui ont débarqué, en 1954, dans ce pays d’Amérique centrale, après une intense campagne médiatique pour discréditer et isoler le gouvernement progressiste dûment élu, suivie d’un intense bombardement aérien. Jacobo Arbenz devra quitter le pays, qui sombrera pendant quarante ans dans une guerre civile. La victoire avait été, somme toute, facile.

C’est cette opération couronnée de succès qu’on veut répéter à Cuba et Phillips a été choisi pour mener à bien cette opération spéciale. Le plan a été discuté en haut lieu entre Richard Bissell, Richard Helms et Howard Hunt Jr. Helms, futur directeur de la CIA, sera l’instigateur du complot qui a mené au renversement de Salvador Allende, au Chili, en 1973. Ces agents secrets avaient tous participé au renversement du gouvernement d’Arbenz au Guatemala. On ne change pas une formule gagnante.

Alors on a organisé d’intenses campagnes médiatiques contre le jeune gouvernement révolutionnaire cubain. L’agent de la CIA Philip Agee a déjà raconté comment il avait organisé des campagnes de diffamation, en février 1961, en achetant de l’espace dans des journaux importants du Pérou, de l’Équateur et de la Colombie, pour faire croire que les Cubains envoyaient des armes et de l’argent dans la région pour y implanter des foyers de guérilla. Parallèlement, on formait, dans le plus grand secret, dans une ferme offerte par le nouveau dictateur guatémaltèque, une armée de mercenaires de 5000 hommes.

Le 15 avril 1961, des avions de guerre étatsuniens attaquèrent trois aéroports cubains, afin de les rendre inutilisables et aussi de détruire les quelques avions des forces aériennes cubaines. Le lendemain, 16 avril, pendant les funérailles monstres des victimes de ces bombardements, au coin des rues 23 et 12, dans le quartier Vedado de La Havane, tout près du cimetière Christophe Colomb, devant des milliers de miliciens en armes, Fidel Castro allait proclamer le caractère socialiste de la Révolution. C’était la première fois que le mot socialiste était associé à la révolution cubaine.

Quelques jours plus tard, le 17 avril, au petit matin, les forces mercenaires partaient du Nicaragua, où sévissait un autre dictateur ami de Washington, et tentaient un débarquement dans la baie des Cochons, à Playa Giron, sur la côte sud de la province de Matanzas, avec un appui aérien tactique.

Toute la population de l’île se mobilisa, avec Fidel en tête, pour affronter l’ennemi. On n’avait que quelques chars d’assaut soviétiques mais on raconte que les miliciens ne savaient pas encore comment s’en servir. N’empêche, le débarquement fut un échec sur toute la ligne. Au terme de 72 heures de combats intenses, les mercenaires se rendirent. Le gouvernement cubain venait de signer la première défaite militaire des États-Unis. Cuba n’allait pas devenir un autre Guatemala !

Si vous visitez un jour Playa Giron, vous y verrez un musée consacré à cet exploit extraordinaire. L’endroit est également un important centre de plongée sous-marine. Les fonds marins y sont exceptionnels, dit-on.