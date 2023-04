Prêts à payer le gros prix pour l’électrique

Alors que Québec donne plus de mordant à sa norme pour pousser les constructeurs à avoir plus de véhicules en stock, les acheteurs sont prêts à sortir leur portefeuille pour mettre la main sur leur modèle de rêve.

« Je possède une Tesla 2019, le modèle de base. On cherche l’autonomie avant tout, et l’aspect silencieux », lance Patrick Mercier, un policier à Longueuil, croisé au Salon du véhicule électrique de Montréal, vendredi, au stade olympique.

Photo Francis Halin

« On serait prêts à mettre facilement un bon 90 000 $ à 100 000 $ », partage l’homme, qui hésite encore entre Tesla ou Hummer pour le confort.

À ce prix, le rabais de 7000 $ du gouvernement québécois ne s’applique pas, puisqu’il ne faut pas dépasser 60 000 $ pour y avoir droit.

À deux pas de lui, André Vetere, enseignant au primaire, en visite au salon avec ses deux filles, était lui aussi à la recherche du véhicule idéal pour sa famille.

En quête de plus d’autonomie

« On a une Hyundai Ioniq 2019. On cherche plus d’autonomie pour aller plus loin avec le véhicule », a-t-il souligné.

« On souhaite aller à Québec ou à Rimouski aisément », poursuit celui qui penche pour la Hyundai Ioniq 6 avec une plus grande autonomie.

Il raconte au Journal que depuis qu’il conduit une voiture électrique, il estime avoir économisé des dizaines de milliers de dollars en essence.

Son budget pour sa prochaine voiture ? Entre 50 000 $ et 60 000 $.

Ces derniers jours, un sondage d’Équiterre a démontré que les temps d’attente pour se procurer un véhicule électrique (VÉ) sont moins longs qu’avant.

Depuis avril 2021, 55 % des acheteurs d’un VÉ neuf ont réussi à avoir leur véhicule en moins de six mois, alors que 30 % ont dû patienter entre six mois et un an.

Notre Bureau parlementaire rapportait, hier, que le Québec allait augmenter sa norme VZE (véhicules zéro émission) pour en ajouter 400 000 de plus sur ses routes d’ici 2030.

Au total, l’objectif est d’atteindre le chiffre de deux millions d’ici 2030.

Dans le milieu, cette annonce a été très bien accueillie. Pour le président du Club Tesla Québec, Stéphane Pascalon, c’était la bonne chose à faire.

« Le rehaussement des exigences de la norme VZE à partir de 2025 est tout à fait en ligne avec nos recommandations, dans un contexte où la demande croissante en véhicules électriques au Québec excède toujours largement l’offre », a-t-il déclaré par communiqué.

DEs mécontents

Si l’ambition du gouvernement Legault a été saluée par certains, elle a irrité la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, qui s’est dite surprise et déçue.

« C’est encore le consommateur qui écope. Devant la précipitation du gouvernement, les constructeurs automobiles pourraient décider de tout simplement diminuer le volume de véhicules distribués », a dénoncé dans une déclaration son PDG, Ian P. Sam Yue Chi.

« On déshabille Paul pour habiller Jean », a-t-il dit, de façon imagée.

Mais pour Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, les constructeurs sont capables d’en faire plus.

« Les constructeurs ont la capacité d’offrir à la population plus de véhicules et de modèles électriques au cours des prochaines années. En accélérant la mise en place de la norme, nous voulons améliorer l’offre de modèles électriques aux Québécois », a-t-il conclu.

– Avec la collaboration de Sylvain Larocque

►En janvier dernier, quelque 171 000 véhicules légers 100 % électriques ou hybrides rechargeables circulaient sur les routes du Québec, soit 32 % de plus qu’à pareille date l’an dernier.