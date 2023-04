Série contre les Rangers: les Devils évitent le pire

Un but de Dougie Hamilton en prolongation a fait la différence, samedi soir, alors que les Devils du New Jersey l’ont emporté 2-1 contre les Rangers à New York.

Ce faisant, les Devils réduisent l’écart à 2-1 dans la série de premier tour opposant les deux rivaux.

Le duel était présenté à TVA Sports 2.

Les deux premiers buts de la rencontre ont eu lieu lors du deuxième engagement.

L’attaquant des Rangers Chris Kreider a poursuivi son excellent début de série en inscrivant son cinquième filet en trois matchs éliminatoires en décochant un laser dans le haut du filet.

À mi-chemin dans le deuxième engagement, le centre des Devils Jack Hughes a profité d’un avantage numérique afin de niveler la marque à mi-chemin dans le duel.

Ce match très hermétique s’est donc poursuivi au-delà du temps régulier, et c’est à mi-chemin en première période de prolongation qu’Hamilton a touché la cible lors d’une charge au filet des Devils.

Le jeune Akira Schmid, à son premier match en séries, a fort bien paru devant la cage des Devils en effectuant 35 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Igor Shesterkin a repoussé 26 rondelles.

Le quatrième affrontement de cette série aura lieu lundi à compter de 19h00, toujours au Madison Square Garden de New York.