Ses collègues font une orthèse pour sa fille

Découragée de voir que le système de santé n’arrivait pas à trouver une orthèse pour sa fille, une mère a été profondément touchée de voir des collègues se porter à sa rescousse.

« Ça faisait deux ans qu’on attendait cette adaptation-là [orthèse]. Et en janvier, le technicien du Centre de réadaptation Marie Enfant nous a dit : “en passant, le fournisseur ne fait plus la pièce”. J’ai répondu “tu me niaises ?” J’étais tellement fâchée ! Je ne pouvais pas concevoir qu’un enfant qui a besoin d’une adaptation puisse vivre ça », relate Rébecca Cusson, mère de la petite Kimily.

« Je me suis tellement sentie impuissante quand le visage [de Kimily], tout souriant, a fait place à tout ce qui est tristesse et déception », a écrit Mme Cusson sur LinkedIn le lendemain de ce rendez-vous médical.

Mais au lieu de se laisser abattre, Rébecca Cusson et son conjoint, Sylvain Gagnon, se sont retroussé les manches et se sont mis à la recherche d’une solution.

« J’ai la naïveté de croire qu’il n’y a rien qui arrive pour rien. Je me suis dit : je travaille en aéronautique, j’ose croire que quelqu’un pourra nous aider », explique Mme Cusson.

Photo fournie par Rébecca Cusson

Une main sans doigts

Aujourd’hui âgée de 5 ans, Kimily est née avec une symbrachydactylie, de sorte que sa main gauche est plus petite que la normale et n’a pas de doigts, sauf un demi-pouce.

Dans son message sur LinkedIn, la maman de 35 ans disait être à la recherche d’une personne ou d’une entreprise capable de concevoir et de fabriquer la fameuse orthèse. Elle ne se doutait pas que l’aide allait provenir... de son employeur.

Rapidement, un retraité de Bombardier, où Rébecca Cusson travaille, l’a contactée pour l’informer que l’avionneur disposait d’un atelier spécialisé dans la production de « pièces urgentes » qui répondait sans doute à ses besoins.

« Il y a des employés de Bombardier qui ont fait ça à temps perdu sur leur ordi parce qu’ils trouvaient ça cool », s’amuse Mme Cusson.

« Je ne croyais pas que ça allait être aussi rapide, ajoute-t-elle. De savoir que mon employeur a décidé de créer la pièce, je suis encore plus fière de travailler chez Bombardier. »

Le centre Marie Enfant, qui fait partie de l’hôpital Sainte-Justine, a ensuite assemblé la pièce fabriquée par Bombardier et le moulage en plastique conçu sur mesure pour Kimily.

La fillette peut désormais tenir des objets plus facilement avec sa main gauche et ainsi vivre une vie plus normale.

Photo fournie par Rébecca Cusson

Bien vivre sa différence

Malheureusement, orthèse ou pas, il y a toujours des enfants et même des adultes qui font sentir à Kimily sa différence.

« J’avoue que pour nous, en tant que parents, c’est fou comment ça fait mal en dedans de voir les jugements dans les yeux des gens. Je ne pensais pas que ça allait me faire ça. Ça m’en prend beaucoup pour me laisser atteindre, mais voir ma fille être jugée, c’est difficile », admet Rébecca Cusson.

Pour dédramatiser la situation, les parents de Kimily prennent souvent les devants en expliquant la situation aux inconnus qu’ils rencontrent avant que ceux-ci n’aient le temps de faire un commentaire qui pourrait être blessant. Le plus possible, ils tentent de rester calmes pour montrer à leur fille comment réagir quand la méchanceté ou l’ignorance se mettent de la partie.

« Je crois qu’elle vit quand même bien avec ça parce qu’on lui apprend à vivre avec sa différence, dit Mme Cusson. L’auto-dérision, c’est super important pour nous. On est deux clowns, son père et moi ! Je pense que Kimily est tombée dans la bonne famille. »