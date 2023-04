Treize rounds de boxe en tout. Pas toujours de la boxe de qualité. À neuf heures moins le quart, c’était terminé.

Et malheureusement, l’adversaire d’Alexis Barrière s’est blessé au genou en voulant se déplacer.

Rappelons que Mike Marshall était encore suspendu mardi matin par la commission athlétique de la Pennsylvanie.

Ce n’est pas la première finale de poids lourds qui tourne en queue de poisson.

Un soir mémorable à Shawinigan, un soir irréel où des cosmonautes de la pandémie venaient arroser le ring de désinfectant entre les rounds et les combats, j’ai vu Dillon Carman s’écraser de trouille après 19 secondes devant Arslanbek Makhmudov. L.P. Guy avait avalé plus de désinfectant que de Coke Zero pendant sa soirée. Et un des deux était liquide.

ET LE PIRE...

J’ai vu encore plus court au casino. Un Français, fâché avec sa fédération, a mis un genou au sol au son du gong devant un Simon Kean complètement éberlué. Ça battait Dillon Carman par deux secondes. L’arbitre a figé pendant six secondes et a compté lentement.

Donc, ce qui est arrivé à Alexis Barrière peut arriver avec des poids lourds. C’est dommage parce que selon Simon Kean lui-même, Barrière est un bon boxeur. Il mérite beaucoup mieux que ce qu’on lui a offert dernièrement.

Il y a sans doute eu des malchances et des imprévus mais le résultat n’aide pas l’image du Casino, de Loto-Québec et de RDS.

Je suppose qu’on fera mieux la prochaine fois.