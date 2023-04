Un gars, une fille de leur temps: cinq questions à Guy A Lepage

Les présentations ne sont plus à faire. Guy A. Lepage est une des personnalités phares du Québec. D’abord, à cause de Rock et Belles oreilles, groupe mythique qui a bousculé le paysage humoristique et télévisuel. Parce qu’il trône à la tablée de Tout le monde en parle depuis près de 20 ans. Et surtout parce qu’il a créé le format scripté le plus adapté au monde, surpassant n’importe quelle série américaine, Un gars, une fille.

• À lire aussi: «Un gars, une fille» aura droit à une saison complète

Photo fournie par ICI Télé

Créée il y a 25 ans avec sa muse, Sylvie Léonard, la série a refait surface le temps de 4 épisodes. Un amuse-bouche qui a enchanté le public sur la plateforme de Tou.tv extra, avant même son passage télé. Preuve qu’un succès du passé peut bien évoluer.

Qu’avais-tu envie d’exprimer en retrouvant Guy et Sylvie ?

Tout s’ouvrait à moi. Ils ont vieilli comme nous. C’était l’occasion de les retrouver alors que les enfants sont majeurs, que leur maison de banlieue est devenue trop grande, qu’ils ne sont pas tout à fait à la retraite, qu’ils sont en forme, qu’ils s’aiment toujours autant, ils font l’amour, ils peuvent se mettre à danser dans la cuisine. Ils sont cool Guy et Sylvie. J’aurais aimé les avoir comme parents. J’ai commencé à écrire et je n’ai pas arrêté. Je n’ai pas de mal à me transposer ou à vampiriser des vies. En trois semaines, les quatre épisodes étaient écrits.

On sent que techniquement, il y a une malléabilité des points de vue. Au niveau de la réalisation, qu’est-ce qui a changé 25 ans plus tard ?

La seule chose qui a changé c’est la technologie. On tourne dans un format cinéma (16:9 plutôt que 4:3). Tu dois plus t’occuper de tes cadres. Faire un zoom avec notre fille, ça aurait été laid. Maintenant, ça sort bien. On a pu faire un plan séquence spectaculaire dans l’épisode 3 quand on fait la visite de la maison. Sinon on reprend la même formule, les mêmes personnages, la même musique, on a monté au même studio. On s’est pas cassé de bicycle et tout le monde que j’ai rappelé a dit oui.

Il est question d’orientation sexuelle et de genre. À une époque où tout est scruté, était-ce nécessaire de passer par le personnage de la sœur lesbienne de Guy pour évoquer une incompréhension sans représailles ?

La fille de Guy et Sylvie est une activiste LGBTQ. Ils l’aiment et veulent la comprendre. Ça permettait de faire le lien entre la nouvelle génération et la nôtre. Elle nous confronte, mais la meilleure façon d’être ouvert d’esprit c’est de côtoyer des gens qui sont différents et qui pensent différemment, pour réaliser qu’on est tous des humains et qu’on aspire tous au bonheur. Et il n’y a pas juste les hétéros qui sont déstabilisés. C’est une question de génération. Ce que dit Élise, je l’ai entendu d’au moins deux amies gaies.

Quelle dynamique entretiens-tu avec Sylvie avant les tournages ? Faites-vous des lectures ?

Sylvie lit tous les textes. On s’est fait des rencontres en zoom. On connaît bien nos personnages et on se connaît tellement. En tournage, on essaie plutôt de se surprendre l’un l’autre.

On annonçait récemment qu’Un gars, une fille connaîtrait une saison complète. Qu’est-ce que ça te permet d’aborder ?

À partir du moment où on a expliqué où en sont Guy et Sylvie, leurs enfants, leur déménagement, le fun commence. On va entrer dans toutes leurs contractions et les confrontations entre les générations. J’ai rappelé les auteurs qui ont fait le plus d’épisodes. L’écriture se déroule bien. Mon travail de script-éditeur est peut-être celui qui me demande le plus de temps parce qu’il faut que ce soit écrit comme Guy et Sylvie diraient les choses, mais ces auteurs-là amènent tellement d’idées. Si ce n’était que de nos histoires de couples à Sylvie et moi, on n’aurait pas eu telle ou telle discussion. C’est très stimulant.

Un gars, une fille

Du 24 au 27 avril 19 h sur ICI Télé