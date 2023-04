Météo au Québec: un mélange de soleil et de nuages samedi

C’est un mélange soit de soleil ou de nuages qui survoleront l’ensemble des régions du Québec samedi, avec un facteur commun qui touchera presque chacune d’entre elles: le vent.

Avec des rayons de soleil se pointant sur l’île de Montréal et ses régions limitrophes, les vents atteindront en moyenne 20 km/h.

Les nuages se feront cependant plus ressentir du côté des Hautes-Laurentides et de l’Outaouais, qui amèneront également de la pluie, par endroits. Même son de cloche pour l’Abitibi-Témiscamingue, qui pourrait en voir jusqu’à 25 mm.

Dans le centre de la province, on observera plus ou moins le même phénomène. Si les régions du sud, telles l’Estrie, la Beauce et la Montérégie, ont droit à un peu de soleil, les nuages seront encore une fois davantage présents dans la Capitale-Nationale, la Mauricie, le Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches. Les risques d’averses sont évalués entre 30 et 40% pour ces régions, particulièrement en début de journée. Idem pour le Saguenay - Lac-Saint-Jean.

Sur la portion sud du Fleuve Saint-Laurent, à l’est de Québec, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie seront également davantage touchés par le soleil. Quelques nuages pourront être aperçus par endroits, mais ils seront dégagés pour ce soir et la nuit prochaine, et les risques d’averses sont moindres.

Sur la portion nord du Fleuve, ce sera majoritairement dégagé en début de journée. On atteindra également des vents de 20 km/h dans ces régions.