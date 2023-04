Une place en séries et tout est possible

En plusieurs occasions, au cours des dernières semaines, on a remis en question la formule des séries éliminatoires. Plusieurs scénarios ont été soulevés, on n’arrive à aucun consensus, et c’est tout à fait normal puisqu’il y a 32 équipes autour de la table, prêchant pour leur paroisse.

Encore plus important, et personne ne peut le nier, le premier tour des séries éliminatoires, version 2023, fournit, comme prévu, des moments fort spectaculaires.

La compétition est intense.

Les surprises sont nombreuses.

On a à peine disputé (avant les matchs d’hier soir) deux matchs dans chacune des huit séries et six équipes ayant l’avantage de la patinoire ont vu la série 4 de 7 se transformer en série 3 de 5.

Et vous savez quoi ? Les Bruins de Boston, qui affrontaient les Panthers de la Floride, hier soir à Sunrise, malgré une saison de 135 points, ne possèdent plus cet avantage de la patinoire.

OK, pour les puristes, disons qu’ils pourraient en cas de nécessité disputer un match ultime à domicile.

Depuis 1995, 12 des 31 équipes (quatre fois deux équipes partagèrent le sommet du classement), donc 12 équipes, premières têtes de série, ont subi l’élimination au premier tour. La Ligue nationale n’offre aucun privilège aux équipes de première place. Bravo pour les exploits, mais vous devez suivre les consignes établies dans le cadre de la formule actuelle.

Ce qui nous fait mieux saisir le message des décideurs des équipes qui en début de chaque saison entonnent le même refrain.

Le but ultime

Je comprends un peu mieux pourquoi ils reviennent toujours sur le fait que le plus important demeure une participation aux séries éliminatoires. Rarement parleront-ils de la coupe Stanley.

Par conséquent, obtenir un laissez-passer pour le tournoi printanier constitue le but ultime. Ensuite, tout le monde repart à zéro, sans exception pour les équipes de tête.

Pas de cadeau pour les meilleures formations.

Pourrait-on offrir un billet de faveur pour les équipes de tête en leur procurant une passe automatique pour le deuxième tour, question de valoriser davantage la saison régulière ?

À défaut de vouloir reconnaître les exploits des équipes de tête, devrait-on mettre encore plus de piquant à la fin du calendrier avec une formule invitant les équipes terminant entre la septième et la dixième places à s’affronter dans un match suicide pour déterminer les formations qui obtiendront les deux derniers précieux laissez-passer disponibles ? Sept contre 10 et 8 contre 9, les matchs étant disputés sur la patinoire des équipes de 7e et 8e places.

Les scénarios se multiplient chaque année.

Mais la conclusion demeure toujours la même : « Pourquoi chercher à réparer ce qui n’est pas brisé ? »

Gary Bettman aborde un large sourire présentement.

Mission impossible

Le Lightning de Tampa Bay n’offre plus cette capacité de faire face à l’adversité avec une machine bien rodée. Penser battre les Maple Leafs de Toronto sans Victor Hedman et Eric Cernak s’avère une mission qu’on pourrait qualifier de presque impossible.

Et n’oublions pas que le Lightning, depuis sa participation à la grande finale, l’an dernier, après deux conquêtes de la coupe Stanley, a coupé les ponts avec Ryan McDonagh, l’été dernier. On a laissé filer Ondrej Palat sur le marché des joueurs autonomes sans compensation. Ajoutons à ça les départs de Yanni Gourde, de Barclay Goodrow et de Blake Coleman, il y a deux ans, ça change l’image de cette formation.

Avec une brigade défensive plus vulnérable, pas étonnant que, parfois, Andrei Vasilevskiy montre des signes d’inquiétude laissant penser qu’il n’est plus le gardien intimidant des dernières saisons.

La surprise du Kraken

Le Kraken de Seattle a fait une visite rapide à Denver et a laissé sa carte de visite. L’Avalanche du Colorado n’est pas au bout de ses peines face à une formation aussi attentive aux petits détails. L’Avalanche a égalé la série à 1 à 1, jeudi soir, et cette équipe devrait passer à la deuxième ronde, mais elle ne pourra se permettre le moindre répit...

Paul Maurice, maintes fois critiqué pour son travail effacé derrière un banc, profite d’un nouvel environnement pour se montrer plus avant-gardiste. Tout au cours de la saison, il a trimé dur pour inculquer une nouvelle philosophie au niveau de la gestion sur la patinoire et dans le vestiaire. Il a atteint les séries éliminatoires en dépit de l’absence de ses deux gardiens réguliers et son équipe vient de battre les Bruins pour une troisième fois cette saison...

Échec et Dan...

Tard hier soir, les Oilers affrontaient les Kings à Los Angeles. Phillip Danault a fait un travail colossal lors des deux premiers matchs à Edmonton, limitant Connor McDavid à un seul petit point. Sans doute que Marc Bergevin profite de l’occasion, comme conseiller spécial pour les Kings, d’apprécier le travail de son ex-joueur de centre. La vie nous réserve bien des surprises...

Ai-je bien lu ? L’équipe du Canada des moins de 18 ans a subi une raclée de 8 à 0 contre la Suède l’autre soir. Oups...

Une petite suggestion : la Ligue nationale de hockey est-elle consciente qu’en présentant des matchs à 22 h 20 pendant les séries, elle amenuise du même coup une partie de son auditoire dans l’est du Canada et des États-Unis ? Je comprends que les amateurs de hockey de l’ouest ont droit eux aussi à certains privilèges télévisuels. Mais si un match démarre à 19 h, heure d’Edmonton, ou 21 h, heure dans l’est, ça représente un changement accordant ainsi aux consommateurs la possibilité de regarder plus de matchs...

Les Devils du New Jersey sont jeunes, ils sont rapides, ils sont talentueux, mais il s’agit d’une première expérience pour plusieurs patineurs de cette formation. Les Rangers sont plus expérimentés, plus rusés, supportant mieux la pression. Mais si les Rangers dominent cette série 2-0, c’est qu’Igor Shesterkin a été fumant et qu’Adam Fox se comporte comme un ex-lauréat du trophée Norris...