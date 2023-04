Victor Hedman pourrait être de retour pour le troisième match de la série entre les Maple Leafs et le Lightning

TAMPA | Absent depuis la deuxième période du premier match face aux Maple Leafs, Victor Hedman pourrait reprendre son poste à la ligne bleue, ce soir.

À l’entraînement matinal de l’équipe, le Suédois était de retour avec son partenaire habituel, Nicklaus Perbix. Il agissait également à titre de quart-arrière de la deuxième unité de l’attaque massive.

D’après moi, on va voir Hedman en uniforme ce soir. Ça a l’air de bien aller. pic.twitter.com/QzScjbMcUb — Jonathan Bernier (@JBernierJDM) April 22, 2023

« Il va participer à la période d’échauffement et on évaluera sa situation par la suite », a indiqué Jon Cooper, au terme de cette séance.

On ignore à quel moment s’est blessé Hedman et quelle est la nature de sa blessure. Toutefois, à quelques heures du troisième choc entre la formation floridienne et les Leafs, il patinait avec l’aisance qu’on lui connaît.

De la fibre de Viking

Le retour d’Hedman serait évidemment un plus pour le Lightning. Véritable général à la ligne bleue, l’arrière de 32 ans a été finaliste pour l’obtention du trophée Norris lors des six dernières saisons, mettant la main sur ce prix en 2018.

Photo AFP

« On se croise les doigts pour le revoir ce soir. Quand il n’est pas là, ça parait », a indiqué Ian Cole.

Au fil des ans, le Lightning n’a pas eu à se débrouiller sans son défenseur bien souvent en séries éliminatoires. La rencontre de jeudi était seulement la troisième qu’il ratait en séries éliminatoires depuis le début de sa carrière.

Il avait raté les deux derniers matchs de la série de premier tour de 2019, celle où le Lightning avait été balayé par les Blue Jackets.

« Il a assurément de la fibre de Viking. Il est gros, grand et fort. C’est un dur. Il lui est arrivé de jouer malgré les blessures», a déclaré Cole.