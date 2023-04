Voici les cinq parcs nationaux américains les plus dangereux

Les parcs nationaux américains accueillent chaque année des millions de visiteurs, pourtant, entre 2014 et 2021, plus de 2000 personnes y sont mortes. Voici les cinq parcs nationaux qui ont recensés le plus de morts par rapport au nombre de visiteurs pendant cette période, basé sur des données du National Park Service.

1. Le parc national de North Cascades

Situé dans l’État de Washington, le parc national North Cascades a le plus haut taux de mortalité, comparé à son nombre de visiteurs, avec neuf morts rapportées entre 2014 et 2021 (0,004 %).

2. Alaska's Lake Clark National Park & Preserve

Le parc national et réserve de Lake Clark, en Alaska, vient en deuxième position avec quatre morts (pour un taux de mortalité de 0,003 %).

3. Wrangell-St. Elias National Park & Reserve

Situé en Alaska également, le parc Wrangell-Saint-Élie est le plus grand parc national américain. Il a recensé 11 décès en 2020, dont deux causés par des animaux ou la nature (0,002 %).

4. Fort Bowie National Historic Site

Le site historique national de Fort Bowie arrive en quatrième position, avec un seul décès recensé (0,0015 %).

5. Knife River Indian Villages National Historic Site

Le site historique national de Knife River Indian Villages arrive finalement en bas du top cinq, avec une mort également (0,0011 %).

Parcs qui rapportent le plus de décès au total

L’Aire de loisirs nationale de Lake Mead, à cheval entre le Nevada et l’Arizona, est le parc le plus meurtrier, avec 145 décès rapportés, dont 47 noyades.

Le Grand Canyon vient ensuite avec 97 décès en 8 ans, mais, contrairement à ce qu’on pourrait croire, plus de la moitié de ces décès était due à un problème médical, et non à une chute. La chaleur est souvent en cause pour les randonneurs. Le parc Yosemite en a recensé de son côté 94.

Finalement, le parc national Great Smoky Moutains a recensé 80 décès, et le parc Natchez Trace 74, dont 62 dans des accidents de voiture.

Les parcs avec le nombre de morts le plus élevé ont un taux de mortalité par rapport au nombre de visiteurs inférieur à 0,003 %, et ce sont souvent les parcs les plus visités.

Causes des morts

Parmi les 2092 décès, 415 sont dus à des accidents de voiture, 402 provoqués par une noyade et 385 sont de nature médicale.

Parmi les causes de décès, on retrouve également les chutes (206), des causes environnementales (91), le transport (65), les homicides (27), l’empoisonnement, les interventions policières et autres. Cinq morts auraient été causées par la nature ou par des animaux. Du reste, la cause de 449 décès demeure inconnue.

L’un des décès de cause animale est survenu en 2015 au parc de Yellowstone, où une femme a été attaquée par une femelle grizzly, qui a finalement été euthanasiée.