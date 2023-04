Animaux: protégez vos bêtes contre 5 parasites

Ça y est! Le beau temps pointe son nez. Même mon chat, ce grand casanier, a décidé de mettre son museau dehors. C’est le renouveau de la vie et, en prime, les parasites refont surface eux aussi.

En avril, au Québec, c’est le temps de consulter votre médecin vétérinaire de famille pour renouveler une protection antiparasitaire sécuritaire pour vos animaux. C’est un must, pour leur santé, mais aussi pour la vôtre et celle de vos familles. Voici cinq parasites contre lesquels on devrait protéger Minou et Pitou.

1) Les vers ronds ou ascaris

Ce sont des vers intestinaux cylindriques avec des extrémités effilées. Les ascaris sont les plus fréquents chez les chats et les chiens, particulièrement ceux de moins de 6 mois. Les chats et les chiens peuvent attraper des ascaris de plusieurs façons et les retransmettre facilement à d’autres. Certains animaux fortement parasités peuvent avoir de sérieux problèmes de santé et parfois même en mourir. L’infection chez l’humain est possible et non souhaitable, une raison majeure pour un vermifuge de routine chez les animaux de moins de 6 mois et les adultes à risque à intervalles réguliers.

2) Les vers plats

Ce sont des vers intestinaux aplatis et segmentés. Pour être infectés, nos animaux doivent avoir des puces ou encore chasser et manger des proies ou de la viande crue. On peut éviter l’infection en donnant un traitement préventif contre les puces et en empêchant l’animal de chasser et de manger de la viande crue. Autrement, il faut vermifuger en conséquence.

3) Les vers du cœur

Ils sont transportés par les maringouins et transmis aux chiens et aux chats lors de leurs piqûres. Les vers du cœur migrent vers les vaisseaux sanguins dans les poumons et le cœur où ils résident pendant des années pour se reproduire, d’où les problèmes cardiovasculaires éventuels. Un traitement préventif mensuel est nécessaire pendant toute la période où les maringouins sont actifs, et ce, pour empêcher les vers transmis à nos animaux d’atteindre le cœur et de devenir adultes.

4) Les puces

Ce sont de petits insectes brunâtres qui se nourrissent du sang des chats et des chiens en les piquant. Leurs piqûres provoquent des démangeaisons importantes et parfois même des réactions allergiques. De plus, les puces peuvent transmettre des vers plats ainsi qu’un autre parasite s’attaquant aux globules rouges des chats. Les médecins vétérinaires recommandent donc de traiter préventivement les animaux de compagnie contre les puces avec des produits sécuritaires tout au long de la belle saison.

5) Les tiques

Il existe plusieurs sortes de tiques, souvent porteuses de maladies qu’elles transmettent aux animaux ou à l’humain. La plus connue est la tique à pattes noires, capable de transmettre la maladie de Lyme et l’anaplasmose. Les tiques sont actives à l’extérieur dès qu’il fait plus de 4 °C. Elles peuvent être retrouvées à plusieurs endroits au Québec. Avec le réchauffement climatique, on recommande de plus en plus de traiter contre les tiques toute l’année plutôt que juste pendant la belle saison.