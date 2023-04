Canadien: découvrez qui est le partenaire parfait pour jouer aux côtés de Cole Caufield et de Nick Suzuki

Dès que Cole Caufield reviendra au jeu la saison prochaine, le Canadien recommencera à trimer dur pour trouver le parfait compagnon de trio pour lui et Nick Suzuki, après plusieurs tentatives plus ou moins fructueuses cette saison.

Avec l’aide des cerveaux et des robots de la firme Sportlogiq, spécialisée dans l’analyse des statistiques de la LNH, nous avons tenté d’identifier qui serait le meilleur ailier gauche pour les compléter.

Le CH en a essayé plusieurs et évalue qui pourrait être la solution l’an prochain.

L’analyse permet de savoir qui est le meilleur complément, pas seulement chez le Canadien, mais partout dans la ligue.

Les statistiques avancées ont leurs limites et les impondérables sont nombreux, mais l’analyse permet tout de même d’identifier plus précisément quel genre de joueur Kent Hughes devrait obtenir pour avoir un premier trio dévastateur.



Voici, de façon succincte, comment Sportlogiq a fait ses calculs: ils ont tenté d’identifier quel serait le troisième joueur idéal en fonction du nombre de buts que l’on peut prévoir lorsqu’il est sur la glace avec Suzuki et Caufield. Ils ont ensuite réussi à identifier quelles forces ce troisième joueur détient que Caufield et Suzuki possèdent moins.

Avec tout cela, Sportlogiq a donc donné une note, sur 100, à tous les joueurs de la LNH. Cent était donc la note parfaite pour être ce troisième joueur. Les données recueillies tiennent compte des trois dernières années.

DES SOLUTIONS RÉALISTES

Marcus Foligno (71,42%)

Getty Images via AFP

Ça peut paraître très étrange, mais c’est un vétéran de 31 ans qui est le premier joueur un peu plus accessible qui ressort des analyses. Il est le septième ailier gauche le plus susceptible de mieux compléter Suzuki et Caufield, tout juste devant Taylor Hall.

Foligno, du Wild a seulement fait 20 points en 60 matchs cette année, après une saison de 23 buts et 42 points l’an passé. Il est sous contrat pour une dernière année à 3,1 M$ l’an prochain.

Nils Höglander (69,16%)

AFP

Avec les petits Sean Farrell et Lane Hutson qui s’en viennent, un candidat comme le Suédois Nils Höglander, à 5 pieds 9 pouces, est peut-être à proscrire. Ça ne ferait pas beaucoup de poids sur le premier trio du CH.

Pourtant, les statistiques avancées évoquent qu’Höglander, qui est dans l'organisation des Canucks, est un candidat formidable pour compléter Caufield et Suzuki. Il arrive au neuvième rang des ailiers gauches. Les poolers le connaissent bien.

Ce choix de deuxième ronde a fait 27 points en 56 matchs à son année recrue. Mais ceux qui l’ont pris dans leur pool ont vite déchanté: 18 points l’an passé et la navette avec la Ligue américaine cette année. À 22 ans, il ne faut pas abandonner trop vite, comme le CH l’a bien démontré avec Kirby Dach. Il termine son contrat d’entrée cette année.

Pierre Engvall (67,28%)

Getty Images via AFP

Ce gros attaquant de 26 ans et, surtout, de 6 pieds 5 pouces deviendra libre comme l’air à la fin de la saison des Islanders. Malgré des débuts très modestes dans la LNH avec les Leafs, il se dirige vers une deuxième saison de suite de plus de 30 points.

Et surtout, son jeu plaît aux analyses de Sportlogiq pour bien compléter Suzuki et Caufield.

William Carrier (64,96%)

Getty Images via AFP

Avec 16 buts cette année et un contrat de 1,4 M$ pour l’an prochain, le Montréalais de 28 ans est une aubaine à Vegas. Il est aussi haut dans la liste pour compléter le premier trio à Montréal.

Mais son prix risque de bien monter.

Jesper Bratt (62,39%)

Getty Images via AFP

Il marque, il passe, il patine et il s’en tire bien dans sa zone cette année. Les Devils essaient de le garder, mais sinon il sera agent libre à la fin de la saison. Il a explosé l’an dernier avec 73 points et ce sera dans les mêmes eaux cette année.

À 24 ans, il deviendra un joueur d’impact n’importe où.

Tomas Tatar (61,48%)

Getty Images via AFP

Très haut dans la liste, on retrouve ironiquement l’ancien du CH, désormais avec les Devils. Ses déboires en séries annulent les chances de le revoir à Montréal.

Mais c’est plutôt comique de le voir sur cette liste, devant Artemi Panarin et Kyle Connor, par exemple.

Les suivants sur la liste:

Warren Foegele - Oilers (62,14%)

(62,14%) Jordan Greenway - Sabres (61,11%)

(61,11%) Tomas Nosek - Bruins (58,66%)

Les meilleurs choix irréalistes

Kevin Fiala (81,31%)

Getty Images via AFP

C’est l’ailier gauche des Kings qui obtient la meilleure note dans toute la ligue. Sous contrat jusqu’en 2028-2029, à 7,875 M$ par année, il n’est évidemment pas un candidat envisageable.

Gabriel Landeskog (81,18%)

AFP

Blessé depuis le début de la saison de l'Avalanche, il est aussi sous contrat six autres années à 7 M$. Impossible que le CH soit intéressé par un tel contrat.

Kirill Kaprizov (80,84%)

Getty Images via AFP

Le Russe du Wild constitue autre option impensable. Mais il est intéressant de constater que son style de jeu est presque parfaitement complémentaire pour Suzuki et Caufield.

Les suivants sur la liste:

Brad Marchand - Bruins (75,98%)

(75,98%) Filip Forsberg - Predators (74,23%)

Les meilleurs choix si c’était un jeu vidéo (et que tout le monde pouvait jouer à l’aile)

Auston Matthews - Maple Leafs (100%)

(100%) Aleksander Barkov - Panthers (92,27%)

(92,27%) Patrice Bergeron - Bruins (89,56%)

(89,56%) Nic Dowd - Capitals (88%)

(88%) Connor McDavid - Oilers (87,49%)

(87,49%) Phillip Danault - Kings (81,80%)

Les pires choix, peu importe leur position

Zack Kassian - Coyotes (23,47%)

(23,47%) Nicolas Deslauriers - Flyers (24,81%)

(24,81%) Brock Boeser - Canucks (28,37%)

(28,37%) Patrick Kane - Rangers (34,02%)

(34,02%) Maxime Comtois - Ducks (33,78%)

(33,78%) Alex Ovechkin - Capitals (34,37%)

(34,37%) Max Domi - Stars (35,32%)

Et ceux qui ont joué à l’aile avec le CH*?

Sean Monahan (66,81%)

Photo AFP

Joel Armia (54,79%)

(54,79%) Brendan Gallagher (52,68%)

(52,68%) Josh Anderson (46,01%)

(46,01%) Kirby Dach (44,52%)

(44,52%) Mike Hoffman (43,20%)

(43,20%) Jonathan Drouin (34,46%)

(34,46%) Rem Pitlick (34,82%)

* Les joueurs plus jeunes comme Jesse Ylönen, Rafaël Harvey-Pinard et Juraj Slafkovsky ont été retirés de cette liste parce que l’échantillon de données est trop faible et que leur jeu dans la Ligue américaine ne fait pas partie des analyses.