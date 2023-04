Kelly Clarkson: sa fille «se fait harceler» à l'école à cause de sa dyslexie

Kelly Clarkson a révélé que sa fille River Rose était la cible de moqueries à l'école à cause de sa dyslexie.

Lors de l'épisode de mardi du Kelly Clarkson Show, l'animatrice a été submergée d'émotion lorsqu'elle s'est entretenue avec son invité Henry Winkler, qui est lui aussi dyslexique et qui a écrit des dizaines de livres pour enfants.

Elle a partagé que sa fille de huit ans avait été victime de harcèlement à l'école parce qu'elle n'est pas capable de lire au même rythme que ses camarades de classe. « Je conduisais ma fille à l'école hier, et elle est dyslexique, et vous m'avez dit que vous étiez aussi dyslexique, a-t-elle commencé. Je trouve ça incroyable de dire à ma fille que vous avez écrit environ 40 livres et que vous êtes dyslexique parce qu'elle se fait harceler à l'école parce qu'elle ne sait pas lire comme les autres enfants. »

Elle a ajouté que River Rose avait été motivée par une conférence à son école au cours de laquelle elle a découvert que des personnes célèbres avaient des troubles d'apprentissage, notamment des problèmes de lecture, d'écriture et d'orthographe.

La star de Happy Days a répondu en rassurant la jeune maman sur le fait que sa fille faisait « partie de la tribu » et en partageant un message directement avec la fillette. « River !, a-t-il lancé à la caméra. La façon dont tu apprends n'a rien à voir avec ton niveau de génie. »

Kelly Clarkson a été émue et a attrapé un mouchoir pour se sécher les yeux avant d'ajouter : « Ma maquilleuse va me tuer ! C'est tellement gentil. »

La chanteuse élève River Rose et son fils de sept ans, Remington, avec son ex-mari Brandon Blackstock.