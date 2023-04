Les filles et les perroquets tristounets

Plusieurs études ces dernières années postulent que l’accroissement du nombre de dépressions chez les adolescentes est dû à la perte d'estime de soi lorsqu'elles se comparent aux images des médias sociaux, souvent «photoshoppées», de celles qui semblent être plus jolies, plus minces, plus populaires et plus riches qu’elles. Les trois quarts des filles de 14 ans qui souffrent de dépression ont une faible estime d'elles-mêmes et ne sont pas satisfaites de leur apparence.



Les filles sont beaucoup plus affectées par leur perception de leur apparence que les garçons, selon la professeure Yvonne Kelly, de l'University College de Londres, qui a dirigé une recherche à ce sujet. Certaines ont des pensées suicidaires et vont même jusqu’à s'automutiler. Les taux de dépression, d’anxiété et d’automutilation chez les adolescentes ont augmenté au début des années 2010 alors que les plateformes de médias sociaux se développaient et se multipliaient.



Médias sociaux et maux sociétaux

Des statistiques indiquent que les filles passent beaucoup plus de temps que les garçons à utiliser les réseaux sociaux comme Instagram, WhatsApp et Facebook. Bien que nous n'ayons pas encore de preuves concluantes que l'utilisation des médias sociaux cause réellement la dépression, nous avons de nombreux signes concurrents qu’ils ont un impact négatif sur les jeunes et particulièrement les filles.



Et, plus généralement, il ne fait aucun doute que les médias sociaux sont en partie responsables de maux sociétaux que nous avons connus au cours des dernières années. Pensez à combien ils ont contribué à accentuer les tensions sociales en propageant des faussetés au sujet de la pandémie.



Des perroquets chattent sur le net



Les humains ne sont pas les seuls que l’isolement social déprime. Les perroquets aussi. Et pour eux, l’influence d’internet semble avoir l’effet contraire, selon une étude d’éthologie qui vient d’être publiée par des chercheurs écossais et américains.



Dix-huit perroquets – qui sont parmi les oiseaux le plus intelligents – ont été choisis pour participer à l’étude. Ils ont reçu une tablette à écran tactile sur laquelle on leur a appris à toucher avec leur bec des photos d'autres perroquets pour leur passer un appel. Ils pouvaient choisir lequel appeler.



Ils se sont rapidement faits de nouveaux amis à plumes. Ces oiseaux, qui vivent en groupe dans la nature, se retrouvent le plus souvent seuls dans la famille qui les adopte comme animal de compagnie. L'ennui et la solitude aviaire les amènent à développer des problèmes psychologiques qui peuvent aller jusqu'à des comportements d'automutilation tels que l'arrachage de plumes. Pouvoir communiquer avec leurs semblables leur redonne «la joie de vivre».



Une coauteure de l'étude a déclaré que les perroquets «semblaient comprendre» que lorsqu'ils s’engageaient avec d'autres oiseaux par vidéo, ils avaient des interactions réelles avec eux. Sortis de leur isolement, les oiseaux ont adopté des comportements grégaires comme chanter ensemble, s’imiter et même faire leur toilette de crainte d’être mal vus.

C’est la première expérience qui permette à des animaux de communiquer directement entre eux via internet à leur initiative.