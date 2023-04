Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent, annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Brel, le spectacle !

Théâtre Petit Champlain

24, 25 et 26 avril, 20 h

Brel, le spectacle ! met en vedette Olivier Laurent qui, dit-on, n’imite pas Brel, mais incarne Brel en faisant revivre ses plus grandes chansons entouré de quatre musiciens. Après avoir été présenté une centaine de fois à Paris, New York, Stockholm, Beyrouth, Londres, Dubaï et Bruxelles, ce spectacle s’arrête enfin ici.

► 65 $, theatrepetitchamplain.com

Rubberband – Reckless Underdog

Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec

25 avril, 20 h

Coprésenté par le Grand Théâtre et La Rotonde, ce spectacle met en scène 15 danseurs qui évoluent dans une chorégraphie en trois temps : le ballet classique dans un environnement mécanique lumineux, le break cypher déconstruit dans une atmosphère sombre et oppressante, puis des codes théâtraux déformés dans une approche abstraite, minimale, colorée et expérimentale.

► 22 $, comedihaclub.com

34B

Théâtre La Bordée

Du 25 avril au 20 mai, 16 h ou 19 h 30

Présentée pour la toute première fois, la pièce 34B raconte le siècle de la Dominion Corset, où ont été fabriqués des corsets et d’autres lingeries féminines. À travers le texte signé par Isabelle Hubert et la mise en scène de Marie-Josée Bastien, l’œuvre souligne l’important rôle des milliers de travailleuses ayant contribué au succès de ce fleuron québécois.

► À partir de 32 $, bordee.qc.ca

Jean-Marie Corbeil – Fouille à nu

ComediHa! Club

25 avril, 20 h

À travers le stand-up, Jean-Marie Corbeil décortique ses travers et aborde différents sujets comme son inconfort en avion, l’absurdité de la religion, la tendresse de parents et quelques-unes de ses anxiétés, dont la peur du vent.

► 22 $, comedihaclub.com

Saveurs Francophones par l’Ensemble vent et percussion de Québec

Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm

29 avril, 20 h

Savourez des titres à saveur locale ou parfumés d’ailleurs, mais toujours dans la langue de chez nous, en compagnie de l’Ensemble vent et percussion de Québec, avec la participation exceptionnelle du Chœur En Supplément’Air. Au programme : Les choristes, Le cœur est un oiseau, La mélodie du bonheur et plus encore !

► 16 $ à 41 $, palaismontcalm.ca

Concert sous les chandelles

Église Saint-Dominique

29 avril, 20 h

Lors d’un récital intime à la lueur des chandelles, la pianiste canado-chilienne Alejandra Cifuentes Diaz fera résonner les chefs-d’œuvre de la musique classique, dont le French Can Can d’Offenbach, Toréadors de Bizet, Vol d’une abeille de Rimsky-Korsakov et O Mio Babbino Caro de Puccini, afin que le cœur des spectateurs soit à la fête !

► 40 $ à la porte, réservez votre place au concertchandelle.com

Daniel Lavoie - Tension attention 40 ans

Salle Albert-Rousseau

30 avril, 16 h et 20 h

Pour la première fois en six ans, Daniel Lavoie remonte sur scène ce printemps à l’occasion d’un spectacle marquant le 40e anniversaire de la sortie de l’album Tension attention, qui avait révélé ce grand artiste à la francophonie. En première partie : Sylvie Paquette.

► Entre 48 $ et 59 $, sallealbertrousseau.com