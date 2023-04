Mode de stars: voici 10 looks printaniers inspirants

Avec le thermomètre qui grimpe tout doucement et l’arrivée du printemps, le mois d’avril est toujours inspirant, car il marque un nouveau départ, celui de porter des pièces plus légères qui nous mènent vers les beaux jours. Les looks de cette semaine ont en commun cette fraîcheur qui nous guide vers les couleurs pastel, les fleurs et les teintes neutres pâles.

1) Katie Holmes

Photo AFP

Katie Holmes a réveillé cette longue chemise en la superposant à cette jupe drapée de la griffe new-yorkaise Ashlyn. Un joli agencement entre le classique et l’avant-garde, une combinaison gagnante.

2) Tyner Rushing

Photo AFP

L’actrice Tyner Rushing a opté pour une robe froncée Mugler dont l’insertion et le dégradé du rouge au sable dynamisent la silhouette.

3) Daveed Diggs

Photo AFP

Le rappeur Daveed Diggs a opté pour un complet ivoire de la griffe KidSuper dont le détail de faux filage contrastant se transforme en l’illustration du visage d’une femme, une œuvre de l’artiste Colm Dillane.

4) Jodie Turner-Smith

Photo AFP

Jodie Turner-Smith a enfilé une longue robe noire égayée de 30 trous aux pourtours colorés, une création de Christopher John Rogers.

5) Anna Wintour

Photo AFP

Derrière ses célèbres lunettes fumées, on reconnaît aussitôt Anna Wintour. Celle qui pilote le magazine Vogue International a puisé dans la collection Prada cette robe en soie, dont la tache verte sert d’arrière-plan à quelques tulipes, une fleur du printemps.

6) Thomas Doherty

Photo AFP

Ce complet Prada vieux rose au galon en satin blanc a des allures de pyjama et c’est peut-être pour cela que Thomas Doherty a cassé son look avec des bottes noires.

7) Bel Powley

Photo AFP

Bel Powley était tout en délicatesse vêtue d’une création de Christopher Kane à la fois simple et surprenante. La robe droite d’un rose très pâle, agrémentée de marguerites jaunes et fuchsia, est ornée d’une basque à volants.

8) Robin Thede

Photo AFP

L’humoriste Robin Thede s’est glissée dans une robe de maille de la marque Hanifa, dont le motif en zigzag est accentué de transparence et d’un trio de couleurs.

9) Jennifer Garner

Photo AFP

Ce qui semble être des petites fentes sont en fait des appliqués rectangulaires qui ornent cette robe blanche Gabriela Hearst. Jennifer Garner a conservé le minimalisme de sa silhouette en la complétant de sandales dorées, de fines boucles d’oreilles, le tout avec une mise en beauté naturelle.

10) Look de la semaine: Mary Quant

Photo AFP

En hommage à la designer anglaise Mary Quant, qui s’est éteinte à l’âge de 93 ans le 13 avril, le look de la semaine est celui de Hailey Rhode Bieber, vêtue d’une minirobe 16Arlington.

Photo AFP

Figure emblématique des Swinging Sixties, la créatrice a choqué en proposant des jupes très courtes qui ont fait sa renommée et lui ont valu le titre de celle qui a «inventé» la minijupe. Mary Quant souhaitait un vêtement plus libérateur et pratique permettant aux femmes de se déplacer avec plus d’aisance, nommant la minijupe d’après son modèle de voiture préféré, la Mini 1000.

Elle a poursuivi ses petites révolutions mode avec des collants à motifs, des hot-pants (shorts ultra-courts) et des imperméables en plastique. Elle fonda aussi sa compagnie de cosmétiques qui est derrière le mascara à l’épreuve de l’eau et le maquillage «boîte de peinture».