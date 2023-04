À 15 ans, elle démarre sa propre entreprise de paysagement écologique

Une Montréalaise de 15 ans a fondé son entreprise d’aménagement paysager dans l’arrondissement de Lachine, le mois dernier, après avoir économisé 6000$ en moins de quatre ans.

«On avait commencé à en parler l’année passée, puis cette année, il y a un mois environ, elle s’est levée un matin et elle m’a dit: “c’est là que ça se passe, on s’en va au magasin [chercher le matériel]”», confie Stéphanie Lalonde, 32 ans.

Photo courtoisie Stéphanie Lalonde

Sa fille, Tiffany Boucher, travaille depuis l’âge de 12 ans afin d’amasser de l’argent pour démarrer sa propre entreprise. Ça a toujours été son «projet de vie», ajoute la mère.

«Chaque matin depuis un mois, je me lève vers 7h et trente minutes plus tard, je suis déjà en train de travailler sur les pelouses de mes clients. Après ça, je me rends à l’école pour faire ma journée. Puis, si je n’ai pas fini mes contrats, je continue après l’école aussi», explique la jeune de 15 ans, récemment devenue propriétaire des Paysagistes et déneigement T.M.B.

Photo courtoisie Stéphanie Lalonde

Un air de famille

Pour Tiffany Boucher, la pomme n’est pas tombée très loin de l’arbre, comme le dit le dicton. En effet, ce sont ses parents qui lui ont transmis sa passion pour l’aménagement paysager et l’entrepreneuriat.

«Quand Tiffany était petite, moi j’avais déjà une compagnie de paysagement et de déménagement avec son père. Quand on s’est séparés, la compagnie y a passé aussi et je me suis lancé dans le remorquage», explique Stéphanie Lalonde, qui avait du mal à passer à autre chose.

Sa fille lui a donc proposé de se lancer en affaires ensemble, puisqu’elles partageaient toutes deux la même passion. Rapidement, cette idée s’est concrétisée. Mais la jeune adolescente n’avait pas fini de surprendre sa mère.

Photo courtoisie Stéphanie Lalonde

Un argument écologique

«Je voulais vraiment faire du paysagement comme mes parents, mais les machines à gaz et tout ça, c’était beaucoup d’entretien et vraiment pas bon pour la santé de ceux qui le respirent», souligne Tiffany Boucher.

«C’est là qu’elle m’a dit qu’elle voulait trouver une manière de tondre les pelouses écologiquement, pour faire attention à l’environnement», ajoute Stéphanie Lalonde.

Photo courtoisie Stéphanie Lalonde

Après avoir magasiné en ligne et en boutique, le choix du duo mère-fille s’est arrêté sur une tondeuse Ego, soit «l’équivalent d’une Tesla» chez les tondeuses, selon Mme Lalonde. Elles se sont aussi procuré un souffleur pour les feuilles, des râteaux et une débroussailleuse.

«On a fait nos achats en pensant à l’environnement, mais aussi à plein d’autres facteurs. Quand j’étais jeune, je me souviens que les machines étaient souvent prises dans les fils ou qu’elles manquaient d’essence. Ça sentait mauvais et ça dérangeait beaucoup les voisins. En choisissant la solution écologique, on évite tout ça», explique la jeune entrepreneuse.