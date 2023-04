À quand un vaccin contre la fièvre woke?

On est rendu là.

La semaine dernière, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette a dû déposer une motion en Chambre pour s’assurer que le mot « femme » ne sera jamais rayé des textes de loi.

Oui, les amis.

Ici, au Québec !

DES PATENTES

Parce que, croyez-le ou non, le 18 avril dernier, en pleine Commission parlementaire, un député a demandé à ce que le ministre Jolin-Barrette enlève le mot « femme » de la portion du texte du projet de loi C-12 portant sur la grossesse pour autrui !

Vous avez bien lu : ce digne représentant d’un des peuples les plus égalitaires de la planète voulait qu’on enlève le mot « femme » d’un texte de loi portant sur la... grossesse !

C’est comme si on enlevait le mot « homme » des textes traitant du cancer de la prostate !

Preuve que la folie woke a le vent dans les voiles : ce n’est pas un député de Québec solidaire qui a fait cette demande saugrenue, mais un député du Parti libéral !

Et pas un député obscur, non.

Me André Albert Morin, député de l’Acadie !

L’ex-procureur fédéral en chef du Service des poursuites pénales du Canada pour la région de Québec !

« Je regarde ce qui se passe actuellement au Québec dans le domaine de la justice et ça m’inquiète, a dit Me Morin lorsqu’il a annoncé qu’il allait se présenter pour le PLQ. J’ai des craintes. »

Moi aussi, Me Morin, j’ai des craintes. Quand c’est rendu que le PLQ est plus woke que QS, et que le ministre de la Justice ressent le besoin de rappeler en Chambre que ce sont encore des femmes qui accouchent au Québec, et non des « individus », des « personnes » ou des « propriétaires d’utérus », je me dis que tout peut arriver !

À quand le Conseil du statut des mutants au lieu du Conseil du statut de la femme ?

Ou la Fédération des machins du Québec au lieu de la Fédération des femmes du Québec ?

Et les hommes sont quoi ?

Des patentes à gosses ?

BANDE DE COLONS

Vous croyez qu’on a touché le fond ?

Vous n’avez encore rien vu.

Vendredi, Dominic Maurais, animateur à CHOI Radio X, en a sorti une bonne.

Santé publique Canada a publié un document sur les changements climatiques : « Perspectives sur les changements climatiques et la santé publique au Canada ».

Voici ce qu’on peut lire dans le préambule : « Le travail d’élaboration de ce rapport a eu lieu partout au Canada, un pays en grande partie composé de territoires autochtones non cédés. Les auteurs du rapport, qui s’identifient tous comme des colons blancs, sont reconnaissants de vivre et de travailler sur les territoires traditionnels de divers peuples autochtones.

« Nous reconnaissons que nous sommes des occupants non invités de ces territoires, qui contribuent, en raison de notre identité, aux multiples manifestations du colonialisme de peuplement dans notre société. »

Pas mal, non ?

Et attendez, ce n’est pas tout.

« Pour créer un environnement sain et équitable, il faut décoloniser la santé publique. Il faut nous décoloniser du paradigme occidental. »

Je rappelle qu’on parle ici d’un document SCIENTIFIQUE de SANTÉ PUBLIQUE CANADA.

Et on dit qu’on exagère la menace woke...