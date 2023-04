Abandon de l’auto dans le 3e lien: Duhaime veut la tête d’Éric Caire

L’abandon du projet initial du 3e lien continue à faire des vagues alors que le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a tenu une conférence de presse ce matin devant le bureau du député de La Peltrie, Éric Caire, pour que ce dernier tienne sa promesse et démissionne.

Cette conférence servait aussi de lancement à une opération du PCQ dans La Peltrie.

Des militants du parti feront du porte-à-porte pour recueillir des signatures afin de forcer la main au député Caire, qui est aussi ministre de la Cybersécurité et du Numérique.

Éric Dumaine a rappelé qu’Éric Caire avait déposé un projet de loi (en 2011, alors qu’il représentait l’ADQ) sur la révocation d’un député.

Selon le projet, si une pétition récoltait la signature de 50% des électeurs inscrits sur la liste électorale en 60 jours, le député perdrait son siège, et une élection partielle serait déclenchée.

«Éric Caire, dans l’opposition, aimait se faire qualifier de shérif. Il était le premier à réclamer la tête des élus. Aujourd’hui, le temps est venu de goûter à sa propre médecine», a lancé Éric Duhaime.

Un site internet a été créé par le PCQ. Éric Duhaime a souligné qu’il songeait à d’autres actions, telles que des publicités à la radio ou sur le bord de l’autoroute.

«Il [Éric Caire] n’est pas capable d’honorer sa parole. Son incompétence et ses mensonges augmentent le cynisme envers la classe politique et nos institutions. Ne cherchez pas plus loin à savoir pourquoi l’abstention électorale est à son summum [...] C’est le temps de ramener de l’intégrité en politique et ça commence ici, dans La Peltrie», a ajouté le chef conservateur.

