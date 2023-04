Kent Hughes emballé par la cuvée 2023

Présent en Suisse où se déroule le Championnat mondial des moins de 18 ans, le directeur général du Canadien, Kent Hughes, épie les faits et gestes de certains joueurs intéressant son équipe de recruteurs et lui-même, à environ deux mois de la tenue du repêchage de la Ligue nationale.

Le dirigeant et ses collègues sont résolument au boulot afin d’identifier des hockeyeurs susceptibles d’aider leur organisation à long terme. Le Tricolore participera à la loterie prévue le 8 mai et détient deux sélections de premier tour, puisqu’il possède le choix des Panthers de la Floride. Il a 8,5 % de probabilités de se prononcer d’entrée de jeu et de mettre la main sur Connor Bedard, pressenti pour être le premier patineur appelé. Sauf qu’il y a d’autres athlètes qui retiendront l’attention et Hughes semble déjà impressionné par un peloton réunissant Adam Fantilli, William Smith, Matvei Michkov et Dalibor Dvorsky.

«C’est un groupe talentueux et avant que j’accepte ce poste, j’ai dirigé des gars nés en 2005 pendant quelques années [NDLR : avec les Junior Eagles de Boston, dans une ligue AAA des moins de 16 ans]. Donc, en ce qui a trait aux gars de l’Amérique du Nord, j’ai une certaine connaissance. On regarde maintenant en avant», a affirmé le DG du Canadien au micro du réseau TSN.

Montreal Canadiens GM Kent Hughes joins @BryanMudryk to discuss scouting the U18 World Hockey Championship, how he feels about the upcoming draft class and how some of the Habs' prospects have progressed this season: https://t.co/UFFZBV0HxP — TSN Hockey (@TSNHockey) 24 avril 2023

«Tout au long de l’année, on entend des noms et on est incapable de leur associer des jeux, sauf en regardant des vidéos. C’est agréable de pouvoir les voir en direct, même si ça reste un tournoi et que nous faisons toujours confiance à nos spécialistes», a-t-il ajouté.

Aussi, les décisions de la formation montréalaise seront comme toujours analysées et scrutées à la loupe. Les partisans les plus exigeants ne toléreront pas les erreurs.

«C’est primordial, surtout que Montréal ne constitue pas un marché facile. D’abord et avant tout, on doit connaître le joueur, son caractère et sa détermination. Les gens en mesure de soutenir la pression et tout ce qui vient avec notre marché sont importants à nos yeux», a indiqué le directeur général.

Des fleurs pour Hutson

Hughes a été invité à commenter la brillante campagne du défenseur Lane Hutson, le choix de deuxième tour du club en 2022. Avec les Terriers de l’Université de Boston, il a dominé les joueurs de sa position dans la NCAA avec 48 points en 39 joutes, ce qui lui a valu une présence dans le top 10 des finalistes à l’obtention du trophée Hobey-Baker, remis au hockeyeur par excellence des rangs universitaires américains.

«Il a clairement vécu une année exceptionnelle et il a surpassé quelques marques. Nous sommes excités de continuer de surveiller son développement; il est un jeune arrière dynamique. Étant donné qu’il a évolué au sein du programme national des États-Unis, je le connaissais, surtout que mon fils [Jack] y a joué. Avec la pandémie de COVID-19 cette année-là et de nombreuses blessures, Lane a disputé beaucoup de matchs. On s’attend à ce qu’il poursuive sa progression et le voir éventuellement à Montréal, a-t-il décrit. Il a mûri et offensivement, il est tellement électrisant, tout en se montrant imprévisible.»

L’encan amateur aura lieu les 28 et 29 juin à Nashville.